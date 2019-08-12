Завершился 5-й тур РПЛ. «Зенит» обыграл «Динамо», ЦСКА потерял очки в матче с «Сочи» и другие результаты

заголовок жесткий!цска скорее приобрел очко чем потерял 2 в матче с сочи.игра складывалась так что и оного могло не быть
Чемпионат России. РПЛ. 5-й тур
Ростов – Крылья Советов (Самара) – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Шомуродов, 33.
Голы: 0:1 – Гогуа, 26; 0:2 – Мамтов, 68; 1:2 – Фамейе, 74; 2:2 – Фамейе, 79.
Динамо (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Дзюба, 10; 0:2 – Азмун, 88.
Удаления: Юсупов, 80 (вторая ж.к.) – нет.
Краснодар – Рубин (Казань) – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Игнатьев, 17.
Удаления: Намли, 45+2 (вторая ж.к.) – нет.
Арсенал (Тула) – Уфа – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Альварес, 28.
Локомотив (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 4:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Смолов, 17; 2:0 – Жемалетдинов, 29; 3:0 – Крыховяк, 76; 4:0 – Ал. Миранчук, 78.
Ахмат (Грозный) – Спартак (Москва) – 1:3 (0:2)
Голы: 0:1 – Бакаев, 32; 0:2 – Бакаев, 44; 0:3 – Шюррле, 70; 1:3 – Мбенге, 75.