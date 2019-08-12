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    Завершился 5-й тур РПЛ. «Зенит» обыграл «Динамо», ЦСКА потерял очки в матче с «Сочи» и другие результаты

    Чемпионат России. РПЛ. 5-й тур

    Ростов – Крылья Советов (Самара) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Шомуродов, 33.

    Оренбург – Тамбов – 2:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Гогуа, 26; 0:2 – Мамтов, 68; 1:2 – Фамейе, 74; 2:2 – Фамейе, 79.

    Динамо (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Дзюба, 10; 0:2 – Азмун, 88.

    Удаления: Юсупов, 80 (вторая ж.к.) – нет.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Краснодар – Рубин (Казань) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Игнатьев, 17.

    Удаления: Намли, 45+2 (вторая ж.к.) – нет.

    Арсенал (Тула) – Уфа – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Альварес, 28.

    Локомотив (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Смолов, 17; 2:0 – Жемалетдинов, 29; 3:0 – Крыховяк, 76; 4:0 – Ал. Миранчук, 78.

    Текстовая онлайн-трансляция

    ЦСКА (Москва) – Сочи – 0:0

    Текстовая онлайн-трансляция

    Ахмат (Грозный) – Спартак (Москва) – 1:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Бакаев, 32; 0:2 – Бакаев, 44; 0:3 – Шюррле, 70; 1:3 – Мбенге, 75.

    Текстовая онлайн-трансляция

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    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    12.08.2019 22:15
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    Комментарии53
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      Рейтинг: +65

      паха1991 13 августа 2019, 07:36

      заголовок жесткий!цска скорее приобрел очко чем потерял 2 в матче с сочи.игра складывалась так что и оного могло не быть

      0
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      Рейтинг: +212

      Суворов_лучший > паха1991 14 августа 2019, 10:56

      Да уж у Сочи точно не одно очко должно было быть

      1
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      Рейтинг: +1016

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 13 августа 2019, 07:21

      Лыжники летом не катаются.

      0
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      Рейтинг: +317

      Serega 68 12 августа 2019, 23:15

      Желаю всем на поле биться и друг у друга научиться Европу покорять и нас Болел порадовать

      2
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      Рейтинг: +466

      dik_fransis 12 августа 2019, 16:49

      РЕБЯТА ЕСЛИ ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ФУТБОЛА СМОТРИТЕ РОСТОВ-КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ-НЕ ПРОГАДАЕТЕ!!!!!!

      6
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      Рейтинг: +1216

      Muboraksho 11 августа 2019, 21:00

      Вероятно Сочи вымагнитить ничью с ЦСКА и лишит таким образом подняться ЦСКА на чистое второе место. МОЛОДЦЫ. ОТСТУПАТЬ ВАМ НЕКУДА. За вами ФНЛ.

      0
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      Рейтинг: +77

      arc-cat 11 августа 2019, 19:57

      Позорище....

      0
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      Рейтинг: +248

      kondron 11 августа 2019, 19:57

      Заболотный тащит. Сочи не пропустил. И это он ещё не вышел на поле)

      2
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      Рейтинг: +2398

      Mister_Tomsk 11 августа 2019, 18:29

      Локо с победой

      3
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      Рейтинг: +839

      Князев 11 августа 2019, 18:18

      Совсем обнаглел матч премьер. Вы обанкротитесь и перестаните существовать!!! Я позабочусь об этом. Я колдун. Жадность всех фраеров губит.

      5
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      Рейтинг: +248

      kondron > Князев 11 августа 2019, 20:43

      Есть же интернет

      1
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 11 августа 2019, 17:37

      ПОБЕДУ АХМАТУ И СОЧИ!!!

      4
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