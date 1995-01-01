Лига Европы. «Спартак» в гостях сыграет с «Туном»

Сегодня, 8 августа, состоится матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Туном» и «Спартаком».

Игра пройдет на стадионе «Арена Тун». Начало – в 20:00 по московскому времени.

Обе команды неудачно стартовали в новом сезоне. «Тун» набрал два очка в трех матчах чемпионата Швейцарии и занимает предпоследнее место в турнирной таблице первенства. В активе «Спартака» пять баллов в четырех поединках и 11-я строчка в РПЛ.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.