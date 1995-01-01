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    Лига Европы. «Спартак» в гостях сыграет с «Туном»

    Сегодня, 8 августа, состоится матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Туном» и «Спартаком».

    Игра пройдет на стадионе «Арена Тун». Начало – в 20:00 по московскому времени.

    Обе команды неудачно стартовали в новом сезоне. «Тун» набрал два очка в трех матчах чемпионата Швейцарии и занимает предпоследнее место в турнирной таблице первенства. В активе «Спартака» пять баллов в четырех поединках и 11-я строчка в РПЛ.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 09:22
    Комментарии5
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      Рейтинг: +3016

      Добрый Бобер 6 минут назад

      "Ну вот и усё... Карачун тебе, Церителли." (к.ф. "Жмурки")

      0
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      Рейтинг: +7859

      vka1970 19 минут назад

      Остаётся только надеяться,что у соперника дела идут не намного лучше чем у нас.
      Надежды в тренера давно уже нет.

      1
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      Рейтинг: +403

      xrrrx 25 минут назад

      игра еще не началась, а уже смешно если честно))

      0
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      Рейтинг: +1137

      den161 29 минут назад

      Вчера краснодар не впечатлил к сожалению, надеюсь хоть сегодня будут положительные эмоции

      2
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      Рейтинг: +4316

      ilichkadr > den161 9 минут назад

      Игры аутсайдеров всегда проходят эмоционально...........

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