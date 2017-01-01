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    РФС объявил судей на 5-й тур РПЛ. VAR будет на двух матчах

    Российский футбольный Союз назвал арбитров, которые будут работать на матчах 5-го тура Премьер-лиги.

    10 августа (суббота)

    «Оренбург» – «Тамбов»: судья – Павел Кукуян (Сочи); ассистенты – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Николай Еремин (Москва); резервный – Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор – Игорь Синер (Омск).

    «Краснодар» – «Рубин»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты – Антон Аверьянов (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ВАР – Василий Казарцев (Санкт-Петербург), АВАР – Алексей Матюнин (Москва); инспектор – Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).

    «Динамо» – «Зенит»: судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты – Алексей Воронцов (Ярославль), Александр Богданов (Верея); резервный – Алексей Еськов (Москва); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).

    11 августа (воскресенье)

    «Арсенал» – «Уфа»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты – Антон Кобзев (Москва), Рустам Мухтаров (Петрозаводск); резервный – Игорь Панин (Дмитров); инспектор – Сергей Фурса (Санкт-Петербург).

    «Локомотив» – «Урал»: судья – Николай Волошин (Смоленск); ассистенты – Владислав Назаров (Невинномысск), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный – Анатолий Жабченко (Краснодар); инспектор – Сергей Анохин (Москва).

    ЦСКА – «Сочи»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты – Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Арам Петросян (Бронницы); резервный – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор – Юрий Баскаков (Московская область).

    «Ахмат» – «Спартак»: судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты – Алексей Стипиди (Краснодар), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный – Станислав Васильев (Ижевск); инспектор – Фейзудин Эрзиманов (Московская область).

    12 августа (понедельник)

    «Ростов» – «Крылья Советов»: судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты – Андрей Болотенков (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный – Алексей Матюнин (Москва); ВАР – Сергей Карасев (Москва), АВАР – Михаил Вилков (Нижний Новгород); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: РФС

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +833

      geroin161 38 минут назад

      Хммм, на Ростове-Крылья решили ВАР поставить, даже и не знаю - то ли честь, то ли хрень?!

      0
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      Рейтинг: +10966

      Alimpasha 1 час назад

      А на всех ВАР поставить не судьба?

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