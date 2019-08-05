Завершился 4-й тур РПЛ. «Зенит» спас ничью в матче с «Краснодаром», ЦСКА минимально обыграл «Рубин» и другие результаты

Оренбург будет долго расплачиваться за игру в поддавки с Зенитом.
Чемпионат России. РПЛ. 4-й тур
Ахмат (Грозный) – Оренбург – 2:1 (0:0)
Голы: 1:0 – Харин, 49; 1:1 – Деспотович, 64; 2:1 – Роши, 70.
Тамбов – Арсенал (Тула) – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Луценко, 13.
Рубин (Казань) – ЦСКА (Москва) – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Чалов, 41.
Крылья Советов (Самара) – Локомотив (Москва) – 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Смолов, 15; 1:1 – Соболев, 88; 1:2 – Крыховяк, 90+4.
Урал (Екатеринбург) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:2 (0:1)
Голы: 1:0 – Панюков, 14; 1:1 – Шомуродов, 67; 2:1 – Ильин, 81; 2:2 – Сигурдарсон, 86.
Спартак (Москва) – Динамо (Москва) – 0:0
Удаления: Понсе, 37 – нет.
Зенит (Санкт-Петербург) – Краснодар – 1:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Дуглас Сантос, 80 (в свои ворота); 1:1 – Дзюба, 90+1.