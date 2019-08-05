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    Завершился 4-й тур РПЛ. «Зенит» спас ничью в матче с «Краснодаром», ЦСКА минимально обыграл «Рубин» и другие результаты

    Чемпионат России. РПЛ. 4-й тур

    Ахмат (Грозный) – Оренбург – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Харин, 49; 1:1 – Деспотович, 64; 2:1 – Роши, 70.

    Сочи – Уфа – 0:0

    Тамбов – Арсенал (Тула) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Луценко, 13.

    Рубин (Казань) – ЦСКА (Москва) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Чалов, 41.

    Крылья Советов (Самара) – Локомотив (Москва) – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Смолов, 15; 1:1 – Соболев, 88; 1:2 – Крыховяк, 90+4.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Урал (Екатеринбург) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:2 (0:1)

    Голы: 1:0 – Панюков, 14; 1:1 – Шомуродов, 67; 2:1 – Ильин, 81; 2:2 – Сигурдарсон, 86.

    Спартак (Москва) – Динамо (Москва) – 0:0

    Удаления: Понсе, 37 – нет.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Зенит (Санкт-Петербург) – Краснодар – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Дуглас Сантос, 80 (в свои ворота); 1:1 – Дзюба, 90+1.

    Текстовая онлайн-трансляция

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    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    05.08.2019 23:13
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    Комментарии75
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      Рейтинг: +1016

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 6 августа 2019, 11:02

      Оренбург будет долго расплачиваться за игру в поддавки с Зенитом.

      0
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 6 августа 2019, 08:10

      Судейство ОЧЕНЬ плохое !

      0
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      Рейтинг: +1216

      Muboraksho 5 августа 2019, 21:40

      Уже идет второй тайм а БОМБАРДИР молчит. В чем дело?

      0
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      Рейтинг: +2382

      kazak161 5 августа 2019, 19:58

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ахмат выиграет 5:0

      -19
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      Рейтинг: +571

      RJM555 5 августа 2019, 15:18

      за что так наказываю клуб и футболистов.............

      0
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      Рейтинг: +10452

      ivany4 5 августа 2019, 13:08

      Один тур уже показал, что его можно сыграть за субботу и воскресенье. Да и время можно зафиксировать: 14, 16, 18 и 20 часов. Как-то не хотят чиновники стабильности. Думают, что о них забудут.)))

      6
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      Рейтинг: +1531

      klim2m 5 августа 2019, 11:16

      Давай Кавказ туши этку газовую колонку по раздаче очков зениту)))

      3
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      Рейтинг: +919

      Вальдемар IV > klim2m 5 августа 2019, 13:02

      так они и оллс раздали

      1
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      Рейтинг: +2336

      den161 5 августа 2019, 11:07

      и почему бы не играть в выходные... к чему эти игры по понедельникам для тех кто не в ЕК

      4
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      Рейтинг: +1531

      klim2m > den161 5 августа 2019, 11:17

      Так этож РПЛ- тами целый штат по выдумкам )))

      2
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      Рейтинг: +299

      Ашет Арбузян 5 августа 2019, 10:56

      мое Динамо играет хуже Уфы...какое-то непонятное исполнение в атаке. Просто противно смотреть(((

      0
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      Рейтинг: +1216

      Muboraksho 5 августа 2019, 10:38

      Ахмат ба пеш!!! Ба суи галаба!!!

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