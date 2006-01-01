Spiegel: состояние здоровья Беккенбауэра значительно ухудшилось

Бывший немецкий футболист и тренер Франц Беккенбауэр не может участвовать в судебном процессе из-за проблем со здоровьем.

Как сообщает Spiegel, состояние 73-летнего немца значительно ухудшилось с апреля нынешнего года.

Беккенбауэр должен принять участие в судебном разбирательстве, касающемся продвижения заявки Германии на право проведения ЧМ-2006. Однако врачи запрещают ему нервничать. По их мнению, любой стресс опасен для жизни экс-спортсмена.