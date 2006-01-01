Spiegel: состояние здоровья Беккенбауэра значительно ухудшилось

Здоровья
Бывший немецкий футболист и тренер Франц Беккенбауэр не может участвовать в судебном процессе из-за проблем со здоровьем.
Как сообщает Spiegel, состояние 73-летнего немца значительно ухудшилось с апреля нынешнего года.
Беккенбауэр должен принять участие в судебном разбирательстве, касающемся продвижения заявки Германии на право проведения ЧМ-2006. Однако врачи запрещают ему нервничать. По их мнению, любой стресс опасен для жизни экс-спортсмена.
- Беккенбауэр почти всю игровую карьеру провел в «Баварии».
- За сборную ФРГ выступал с 1965 по 1977 год, выиграв с командой Евро-1972 и ЧМ-1974.
- Беккенбауэр занимал пост главы оргкомитета ЧМ-2006.