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    Spiegel: состояние здоровья Беккенбауэра значительно ухудшилось

    Бывший немецкий футболист и тренер Франц Беккенбауэр не может участвовать в судебном процессе из-за проблем со здоровьем.

    Как сообщает Spiegel, состояние 73-летнего немца значительно ухудшилось с апреля нынешнего года.

    Беккенбауэр должен принять участие в судебном разбирательстве, касающемся продвижения заявки Германии на право проведения ЧМ-2006. Однако врачи запрещают ему нервничать. По их мнению, любой стресс опасен для жизни экс-спортсмена.

    • Беккенбауэр почти всю игровую карьеру провел в «Баварии».
    • За сборную ФРГ выступал с 1965 по 1977 год, выиграв с командой Евро-1972 и ЧМ-1974.
    • Беккенбауэр занимал пост главы оргкомитета ЧМ-2006.

    Источник: Spiegel

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