Завершился 3-й тур РПЛ. ЦСКА победил «Локомотив», «Спартак» проиграл «Тамбову» и другие результаты

Братья и сёстры по футболу! Не стреляйте в футболиста, он играет, как умеет.
Всё наладится, верить надо!
Ростсельмаш - спасибо за победу над крепкой Тульской командой, которой от души желаю успеха в играх ЛЕ.
Ребята, все игроки России ЛЧ и ЛЕ этого сезона- не подосрите любимым болельщикам и Родине! Играйте!
Мы все - за НАШУ ПОБЕДУ!
С ув.
Чемпионат России. РПЛ. 3-й тур
Рубин (Казань) – Ахмат (Грозный) – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Кьяртанссон, 73.
ЦСКА (Москва) – Локомотив (Москва) – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Чалов, 42 (с пенальти).
Арсенал (Тула) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:3 (0:1)
Голы: 0:1 – Еременко, 21; 0:2 – Ионов, 49; 1:2 – Луценко, 67; 1:3 – Шомуродов, 81; 2:3 – Чаушич, 90+5.
Оренбург – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Азмун, 1; 0:2 – Дзюба, 55 (с пенальти).
Голы: 1:0 – Игнатьев, 14; 2:0 – Игнатьев, 42; 3:0 – Сулейманов, 80.
Тамбов – Спартак (Москва) – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Гогуа, 29; 2:0 – Таказов, 69.
Уфа – Крылья Советов (Самара) – 2:1 (2:1)
Голы: 1:0 – Фомин, 21; 1:1 – Мияилович, 25; 2:1 – Полуяхтов, 33 (автогол).
Динамо (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 2:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Юсупов, 16; 2:0 – Панченко, 31.