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    Завершился 3-й тур РПЛ. ЦСКА победил «Локомотив», «Спартак» проиграл «Тамбову» и другие результаты

    Чемпионат России. РПЛ. 3-й тур

    Рубин (Казань) – Ахмат (Грозный) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Кьяртанссон, 73.

    ЦСКА (Москва) – Локомотив (Москва) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Чалов, 42 (с пенальти).

    Текстовая онлайн-трансляция

    Арсенал (Тула) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Еременко, 21; 0:2 – Ионов, 49; 1:2 – Луценко, 67; 1:3 – Шомуродов, 81; 2:3 – Чаушич, 90+5.

    Оренбург – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Азмун, 1; 0:2 – Дзюба, 55 (с пенальти).

    Текстовая онлайн-трансляция

    Краснодар – Сочи – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Игнатьев, 14; 2:0 – Игнатьев, 42; 3:0 – Сулейманов, 80.

    Тамбов – Спартак (Москва) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Гогуа, 29; 2:0 – Таказов, 69.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Уфа – Крылья Советов (Самара) – 2:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Фомин, 21; 1:1 – Мияилович, 25; 2:1 – Полуяхтов, 33 (автогол).

    Динамо (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Юсупов, 16; 2:0 – Панченко, 31.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.07.2019 22:58
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    Комментарии157
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    • ...
      Рейтинг: +8844

      GoLenaStop 30 июля 2019, 01:47

      Братья и сёстры по футболу! Не стреляйте в футболиста, он играет, как умеет.
      Всё наладится, верить надо!
      Ростсельмаш - спасибо за победу над крепкой Тульской командой, которой от души желаю успеха в играх ЛЕ.
      Ребята, все игроки России ЛЧ и ЛЕ этого сезона- не подосрите любимым болельщикам и Родине! Играйте!
      Мы все - за НАШУ ПОБЕДУ!
      С ув.

      4
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      Рейтинг: +7

      АШЕК777 30 июля 2019, 00:03

      ДА СКОЛЬКО В КОНЦЕ КОНЦОВ БУДУТ ПОЗОРИТЬ СПАРТАК!!! НЕДОИГРОКИ ******....ТОПЛЮ ЗА БЫКОВ,НО ОБИДНО ЗАКОМАНДУ МЕЧТЫ ДЕТСТВА

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +1046

      S.K.V. 29 июля 2019, 23:15

      ВАР нужно использовать только в случаи пересек мяч линию ворот или нет.А если как сейчас в любом спорном моменте то футбола точно мы не увидим.Зачем тогда судья?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17785

      paracetamol 29 июля 2019, 23:02

      Зенит - чемпион!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 29 июля 2019, 21:31

      То, во что сейчас играют Рубин и Ахмат футболом назвать сложно! Посмотрел до 70-й минуты и выключил!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК > Serjoga 29 июля 2019, 21:57

      Эти упыри хотели увеличить до 18 или больше клубов Рпл и кто же будет смотреть Шинник-Химки , например ?!

      2
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      ...
      Рейтинг: +299

      Ашет Арбузян > САДЫЧОК 30 июля 2019, 09:59

      а чем Химки и Шинник плохи? Они скучно, по крайней мере, никогда не играли и не играют.
      То убогая Уфа всей командой в защите сидят. Амкар играл просто ужасно. Пару сезонов чет нормальное и атакующее показывал. Про Рубин те же слова что и про Амкар. Ток сезонов с уклоном в атаку побольше было

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1494

      geroin161 29 июля 2019, 21:11

      Ростов с Победой!

      3
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 29 июля 2019, 09:08

      Безбородов конечно тянул Локомотив, пеналь не дал за игру рукой, разбираться даже смысла нет, по неосторожности случайно либо специально это пенальти. Нам даже ВАР не поможет, судьи что хотят то и воротят. Надеюсь такой низкой судейской квалификации что мы видим в первые туры далее не будет а то уже стыдно некоторые матчи смотреть.

      3
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      ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Dgad 29 июля 2019, 21:32

      Не надейся!

      0
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      Рейтинг: +142

      Serg54-45 > Dgad 30 июля 2019, 05:10

      Выдержка из правил фифа2019
      П12 - Игра рукой в мяч
      Является нарушением, если игрок:
      • умышленно касается мяча рукой, включая движение рукой к мячу
      • получает владение/контроль над мячом после того, как мяч коснулся
      его руки, и затем:
      • забивает гол в ворота соперника
      • возникает возможность забить гол
      • забивает гол в ворота соперников непосредственно от руки, даже если
      это произошло случайно, в том числе это относится и к вратарю
      Обычно является нарушением, если игрок:
      • касается мяча рукой, когда:
      • рука делает его тело неестественно больше
      • рука находится выше уровня его плеч (кроме случая, когда игрок
      умышленно играет в мяч, который затем касается его руки)
      Вышеуказанные нарушения применимы, даже если мяч касается руки
      игрока непосредственно от головы или тела (включая ногу) другого
      игрока, который находится близко.
      За исключением вышеперечисленных нарушений, обычно не является
      нарушением, если мяч касается руки игрока:
      • непосредственно от собственной головы или тела (включая ногу)
      • непосредственно от головы или тела (включая ногу) другого игрока,
      который находится близко
      • если рука находится близко к телу и не делает тело неестественно
      больше
      • когда игрок падает, и рука находится между телом и землей для опоры,но не вытянута вбок или вверх от тела
      Ну и за что там давать пенальти, если нарушения не было?

      1
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      Рейтинг: +90

      Romashin > Dgad 30 июля 2019, 12:25

      Почитай новые правила фифа об игре рукой, с 1 июля это не пенальти!!!

      0
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      Рейтинг: +5

      paronac 29 июля 2019, 01:15

      Если делаете ставки -> black-bet.ru

      0
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ 29 июля 2019, 00:32

      Зенит молодцы !!! Всех с победой !!!!

      6
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > _Marqella_ 29 июля 2019, 20:26

      Газпром молодец !!! )))

      2
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      Рейтинг: +170

      Goldstream 28 июля 2019, 23:52

      Зенит с победой!

      6
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