Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Завершился 2-й тур РПЛ. «Зенит» обыграл «Сочи», «Спартак» сыграл вничью с «Ростовом» и другие результаты

    Чемпионат России. РПЛ. 2-й тур

    Сочи – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Азмун (с пенальти), 30; 0:2 – Оздоев, 89.

    Динамо (Москва) – Рубин (Казань) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Микелтадзе, 90+4.

    Локомотив (Москва) – Тамбов – 2:1 (2:1)

    Голы: 0:1 – Костюков, 6; 1:1 – Эдер, 31; 2:1 – Игнатьев, 33.

    Урал (Екатеринбург) – Ахмат (Грозный) – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Ильин, 45+2; 2:0 – Эль Кабир, 58; 3:0 – Бавин, 78.

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Спартак (Москва) – 2:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Байрамян, 23; 1:1 – Адриано (с пенальти), 25; 1:2 – Джикия, 66; 2:2 – Зуев, 90+1.

    ЦСКА (Москва) – Оренбург – 2:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Влашич, 30; 2:0 – Сигурдссон, 38; 2:1 – Маляров, 40.

    Крылья Советов (Самара) – Арсенал (Тула) – 2:3 (1:2)

    Голы: 0:1 – Ткачев, 22; 0:2 – Кангва, 24; 1:2 – Соболев, 43; 1:3 – Тудоре, 52; 2:3 – Бурлак, 56.

    Уфа – Краснодар – 2:3 (2:0)

    Голы: 1:0 – Карп, 29; 2:0 – Табидзе, 40; 2:1 – Намли, 52; 2:2 – Вилена, 76; 2:3 – Табидзе, 86 (автогол).

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.07.2019 23:45
    Рекомендуем
    Комментарии68
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1216

      Muboraksho 22 июля 2019, 15:36

      В первом туре хозяева забили 13 голов и пропустили 6. Число 13 становится модным. Во втором туре хозяева забили 13 и гости забили 13 голов. Вах! 26 голов в восьми матчах. Рекорд на долго.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1216

      Muboraksho 22 июля 2019, 13:22

      ПОЗДРАВЛЯЮ РУБИН С ПОБЕДОЙ НА ВЫЕЗДЕ, ДА ЕЩЕ КАКОГО ВЫЕЗДА. ВЕСОМАЯ ПОБЕДА!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 22 июля 2019, 12:48

      За два тура уже много интересных и драматических матчей. Радует результативность.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1216

      Muboraksho > zigbert 22 июля 2019, 15:20

      Совершенно верно сказано. Напи как голодные волки нападают на ворота. Это хорошо. Эмблему Российского РПЛ надо поменять от медведя на волка или на рыса.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2342

      CSKA471 21 июля 2019, 23:58

      Ну поехали!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1216

      Muboraksho > CSKA471 22 июля 2019, 15:21

      Доброго пути.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 21 июля 2019, 23:55

      Интересный сезон будет. Только 2 тура прошло, а уже все клубы, кроме Урала и Зенита потеряли очки.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      Den09 21 июля 2019, 19:24

      Волкам Тамбовским! Только удачи и Рвать Всех! ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67330

      portero 21 июля 2019, 17:19

      результативность в туре просто радует , не меньше трех штук в игре!!!!
      до игры Динамо Рубин , по крайне мере.

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1216

      Muboraksho > portero 22 июля 2019, 15:23

      Тем и интересен футбол. Игры без голов унылое зрелище. Так держат РПЛ!!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2322

      Январь 59 21 июля 2019, 16:58

      Локо на первых минутах пропускает гол. Тамбов играет не по правилам. Новичок РПЛ , должен встречать серебряных призёров на своей территории поля, а не прессинговать в центре, при получении или перехвате мяча, должны мяч выносить, и всей командой садиться глубже, что бы встречать соперника, а игроки Тамбова набрались наглости и поперли в атаку, более того забили гол.

      13
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +919

      Вальдемар IV > Январь 59 21 июля 2019, 20:54

      какие серебряные забыл как отжали место

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +474

      Chingis17rus 21 июля 2019, 10:38

      В свете последних событий, хочется пожелать всем честной игры, ну и много голов и минимум травм!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17785

      paracetamol 21 июля 2019, 10:27

      Зенит - чемпион.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2342

      CSKA471 > paracetamol 21 июля 2019, 23:57

      По нырянию в бетон

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > paracetamol 22 июля 2019, 06:50

      вернее сказать ВВП чемпион,,,,

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11