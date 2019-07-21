Завершился 2-й тур РПЛ. «Зенит» обыграл «Сочи», «Спартак» сыграл вничью с «Ростовом» и другие результаты

В первом туре хозяева забили 13 голов и пропустили 6. Число 13 становится модным. Во втором туре хозяева забили 13 и гости забили 13 голов. Вах! 26 голов в восьми матчах. Рекорд на долго.
Чемпионат России. РПЛ. 2-й тур
Сочи – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Азмун (с пенальти), 30; 0:2 – Оздоев, 89.
Динамо (Москва) – Рубин (Казань) – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Микелтадзе, 90+4.
Локомотив (Москва) – Тамбов – 2:1 (2:1)
Голы: 0:1 – Костюков, 6; 1:1 – Эдер, 31; 2:1 – Игнатьев, 33.
Урал (Екатеринбург) – Ахмат (Грозный) – 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Ильин, 45+2; 2:0 – Эль Кабир, 58; 3:0 – Бавин, 78.
Ростов (Ростов-на-Дону) – Спартак (Москва) – 2:2 (1:1)
Голы: 1:0 – Байрамян, 23; 1:1 – Адриано (с пенальти), 25; 1:2 – Джикия, 66; 2:2 – Зуев, 90+1.
ЦСКА (Москва) – Оренбург – 2:1 (2:1)
Голы: 1:0 – Влашич, 30; 2:0 – Сигурдссон, 38; 2:1 – Маляров, 40.
Крылья Советов (Самара) – Арсенал (Тула) – 2:3 (1:2)
Голы: 0:1 – Ткачев, 22; 0:2 – Кангва, 24; 1:2 – Соболев, 43; 1:3 – Тудоре, 52; 2:3 – Бурлак, 56.
Голы: 1:0 – Карп, 29; 2:0 – Табидзе, 40; 2:1 – Намли, 52; 2:2 – Вилена, 76; 2:3 – Табидзе, 86 (автогол).