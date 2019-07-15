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    РПЛ. «Локомотив» сыграл вничью с «Рубином» и другие результаты 1-го тура

    Завершился первый тур российской Премьер-лиги-2019/20.

    В заключительном матче тура «Локомотив» в Москве сыграл вничью с «Рубином».

    Чемпионат России. РПЛ. 1-й тур

    Локомотив (Москва) – Рубин (Казань) – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Ал. Миранчук, 66; 1:1 – Кварацхелия, 76.

    Ахмат (Грозный) – Краснодар – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Бериша, 28.

    Зенит (Санкт-Петербург) – Тамбов – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Ерохин, 46; 2:0 – Дзюба, 48; 2:1 – Муйива, 71.

    Крылья Советов (Самара) – ЦСКА (Москва) – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Соболев, 51; 2:0 – Соболев, 58 (с пенальти).

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Оренбург – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Шомуродов, 11; 2:0 – Ионов, 42; 2:1 – Деспотович, 49.

    Спартак (Москва) – Сочи – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Жиго, 90+4.

    Урал (Екатеринбург) – Уфа – 3:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Бикфалви, 14; 2:0 – Бикфалви, 49; 2:1 – Козлов, 77; 3:1 – Бавин, 81; 3:2 – Фомин, 86 (с пенальти).

    Арсенал (Тула) – Динамо (Москва) – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Кардозу, 16; 1:1 – Григалава, 83.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    15.07.2019 23:10
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +133

      fanfckrasnodar 16 июля 2019, 07:50

      Ахмат, Сочи приятно удивили.

      Ахмат с победой.

      0
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > fanfckrasnodar 16 июля 2019, 08:04

      Да больше всех Крылья удивили,,,,переиграли ЦСКА без вопросов,,,,

      0
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      Рейтинг: +5219

      ААМ 15 июля 2019, 19:54

      Посмотрим на компе. Спортивные каналы платные.

      0
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 15 июля 2019, 11:12

      Зенит - чемпион!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1216

      Muboraksho 15 июля 2019, 06:16

      ПОЗДРАВЛЯЕМ ЗЕНИТ С ПЕРВОЙ ПОБЕДОЙ НА ЧЕМПИОНАТЕ И РЕСПЕКТ ГРИГОРЯНУ ЗА ТО ЧТО ЕГО КОМАНДА ВЫГЛЯДЕЛА ДОСТОЙНО.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8835

      vladik12 14 июля 2019, 22:24

      Ребята, натуралы и адекваты от футбола! Скриньте турнирную таблицу. цска последний.
      "Кайфуем, сегодня мы с тобой кайфуем...".

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5219

      ААМ 14 июля 2019, 18:05

      Проваливает первый матч ЦСКА.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4369

      TOL47 14 июля 2019, 15:51

      зачем игры так поздно в выходной?
      Краснодар ваще ночью, после футбола до дома добираться однако время еще нужно????

      3
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      Рейтинг: +1216

      Muboraksho 14 июля 2019, 11:26

      ПОЗДРАВЛЯЮ ЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА С НАЧАЛОМ НОВОГО СЕЗОНА, ЖЕЛАЮ БЕРЕЧЬ НЕРВЫ А СТАЛО БЫТ ЗДОРОВЬЕ!!!!!!!!

      3
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 13 июля 2019, 21:21

      Спартаковцы первый удар в створ ворот Сочи нанесли только на 42-й минуте.
      Спартак играл ГРУБО!
      Четыре жёлтые карточки показал Москалёв игрокам Спартака за ГРУБОСТЬ.
      Ломовицкий на 14 мин.
      Рассказов на 56 мин.
      Понсе на 72 мин.
      Адриано на 77 мин.
      Ещё в четырёх случаях грубых нарушений игроками Спартака, судья Москалёв не дал им 100% желтые карточки.

      Москалёв не показал желтые карточки за грубость Бакаеву и Ананидзе.
      83 мин. Малкадзе Маргасову на ногу наступил на фланге и сбил игрока.
      Чистая желтая за грубость, но судья Москалёв прощает.
      86:13 Зобнин грубо сбивает Маргасова.
      Чистая желтая Зобнину за грубость, но судья Москалёв прощает.

      На 65 минуте мяч попал в руку игрока Сочи, а не рука нашла мяч.
      Пеналя не было.
      Рука в естественном положении, а это не пенальти.

      Есть судейский скандал в первом же туре российского чемпионата с участием Спартака и скандалиста Москалёва!!!

      21 мин. пенальти. Москалёв не ставит!

      Рассказов грубо сбивает сзади игрока Сочи в штрафной!
      Игрок Сочи был первым на мяче и выходил один на ворота Спартака.
      Это пенальти!!!

      Жиго забивал гол с грубейшим нарушением правил.
      Жиго хватал голову игрока Сочи руками и закрывал ему глаза и опирался на него.
      Гол не надо было засчитывать.
      Судья Москалёв, в очередной раз, ГРУБО ошибся!!!
      В матче скандал на скандале сидит и Москалёв прощал игроков Спартака за ГРУБОСТЬ.

      А ведь я предупреждал до старта этого сезона, что в первом же туре будут скандалы.

      А кто мешал чиновникам РФС установить систему VAR уже в этом сезоне 2019/20?
      Угадайте с 1-го раза.
      Правильно!
      Они не хотят терять деньги, которые около футбольные дельцы платят судьям за нужный результат.
      Вот почему чиновники РФС всячески ТОРМОЗЯТ установку системы VAR в нашем чемпионате!
      Кто платит, тот и заказывает этот судейский БЕСПРЕДЕЛ.
      Хоть ЧЁРТА лысого ЗАСУДЯТ, только плати.
      Судьи делятся с чиновниками РФС и те их ОТМАЗЫВАЮТ от наказания.
      Систему VAR надо внедрять и как можно быстрее, чтобы положить конец судейскому беспределу наших судей!
      Что хотят, то и вытворяют, потому что знают, что их ОТМАЖУТ и поставят по-новой скандалить.
      Честный судья не боится видеоповторов.
      Видео повторов ВАР боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат!
      Судьи КОШМАРЯТ наш футбол и СКАНДАЛЯТ!

      Тише товарищи!!!
      Ваше слово товарищ Дюков!!!
      Когда прекратится это БЕЗОБРАЗИЕ???

      4
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      Рейтинг: +3204

      RotBerg > amazonaws 13 июля 2019, 21:27

      Так же и Локо тащили в том году

      2
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      Рейтинг: +919

      Вальдемар IV > RotBerg 13 июля 2019, 21:39

      да и в прошлом и в этом будут

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      Рейтинг: +5072

      Т34 > amazonaws 15 июля 2019, 23:24

      Ты ничего не забыл в своём романе-пасквиле, писака? Дюкову некогда, на нём зенит висит. Все силы и время на лазурных, а остальные ему пофигу, пусть сами разбираются.

      0
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 13 июля 2019, 16:07

      Всех с началом сезона и верой в лучшее,,,,,Поехали,,,,,,,

      4
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