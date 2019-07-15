РПЛ. «Локомотив» сыграл вничью с «Рубином» и другие результаты 1-го тура

Ахмат, Сочи приятно удивили.
Ахмат с победой.
Завершился первый тур российской Премьер-лиги-2019/20.
В заключительном матче тура «Локомотив» в Москве сыграл вничью с «Рубином».
Чемпионат России. РПЛ. 1-й тур
Локомотив (Москва) – Рубин (Казань) – 1:1 (0:0)
Голы: 1:0 – Ал. Миранчук, 66; 1:1 – Кварацхелия, 76.
Ахмат (Грозный) – Краснодар – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Бериша, 28.
Зенит (Санкт-Петербург) – Тамбов – 2:1 (0:0)
Голы: 1:0 – Ерохин, 46; 2:0 – Дзюба, 48; 2:1 – Муйива, 71.
Крылья Советов (Самара) – ЦСКА (Москва) – 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Соболев, 51; 2:0 – Соболев, 58 (с пенальти).
Ростов (Ростов-на-Дону) – Оренбург – 2:1 (2:0)
Голы: 1:0 – Шомуродов, 11; 2:0 – Ионов, 42; 2:1 – Деспотович, 49.
Спартак (Москва) – Сочи – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Жиго, 90+4.
Урал (Екатеринбург) – Уфа – 3:2 (1:0)
Голы: 1:0 – Бикфалви, 14; 2:0 – Бикфалви, 49; 2:1 – Козлов, 77; 3:1 – Бавин, 81; 3:2 – Фомин, 86 (с пенальти).
Арсенал (Тула) – Динамо (Москва) – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Кардозу, 16; 1:1 – Григалава, 83.