Райола – о переходе де Лигта в «Ювентус»: «Ход за «Аяксом». Мы не собираемся доводить дело до арбитража»

Мино Райола, агент защитника «Аякса» Матейса де Лигта, рассказал, как обстоят дела с возможным переходом его клиента в «Ювентус».

«С Матейсом уже все согласовано, теперь ход за «Аяксом». Мы ни в коем случае не собираемся доводить дело до арбитража. Я сам посоветовал это Матейсу, потому что уход по-плохому – это не в его стиле», – сказал Райола.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» предложил за ле Лигта 55 миллионов евро плюс 10 миллионов в виде бонусов. «Аякс» такие условия не устраивают – они требуют 87 миллионов.

Туринский клуб, по информации Sky Sport, согласовал с 19-летним голландцем пятилетний контракт. Игрок в случае перехода будет получать 12 миллионов в год.