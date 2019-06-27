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    Sky Sport: «Ювентус» согласовал пятилетний контракт с де Лигтом. Игрок будет получать 12 миллионов в год

    Защитник «Аякса» Матейс де Лигт может перейти в «Ювентус». По информации Sky Italia игрок уже согласовал условия личного контракта.

    Соглашение рассчитано на пять лет, де Лигт будет зарабатывать 12 миллионов евро в год. Сумма отступных за футболиста составит около 150 миллионов евро.

    Теперь «Ювентус» начнет официальные переговоры с «Аяксом», чтобы завершить сделку. Также сообщается, что «ПСЖ» все еще рассчитывает подписать футболиста.

    • Контракт де Лигта с «Аяксом» истекает в 2021 году [Transfermarkt].
    • В прошлом сезоне он провел за клуб 33 матча в Эредивизие, забил три гола и отдал три ассиста. В лиге чемпионов он сыграл в 11 матчах и забил два гола.

    Источник: Sky Sport

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    27.06.2019 01:16
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 27 июня 2019, 08:00

      Защитник амстердамского «Аякса» Маттейс де Лигт получил предложение только от одного клуба, передает «Би-би-си».
      По информации издания, конкретное предложение футболист получил только от «Манчестер Юнайтед», однако голландец не намерен переходить в английский клуб.
      Отмечается, что высокую заработную плату готов предоставить «Пари Сен-Жермен». Также в услугах игрока заинтересована «Барселона», но она не готова предложить финансовые условия, как «ПСЖ».
      В прошлом сезоне де Лигт принял участие в 55 матчах за «Аякс», в которых забил семь мячей и отдал четыре передачи.
      Ранее сообщалось, что де Лигт в скором времени может перейти в туринский «Ювентус».

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > KPCCSPB 27 июня 2019, 09:59

      Че рот освободился у тебя ? Соси дальше помойка.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 27 июня 2019, 07:29

      круто

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4369

      TOL47 27 июня 2019, 07:03

      Роналду не зря его уговаривал, помогло.

      8
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    • ...
      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 27 июня 2019, 05:14

      Ювентус молодцы, сидели сидели, опять бах и стрельнули, пока другие яица чешут, эти тихо молча без всяких заморочились, причем очень надолго

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