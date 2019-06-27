Sky Sport: «Ювентус» согласовал пятилетний контракт с де Лигтом. Игрок будет получать 12 миллионов в год

Защитник амстердамского «Аякса» Маттейс де Лигт получил предложение только от одного клуба, передает «Би-би-си».
По информации издания, конкретное предложение футболист получил только от «Манчестер Юнайтед», однако голландец не намерен переходить в английский клуб.
Отмечается, что высокую заработную плату готов предоставить «Пари Сен-Жермен». Также в услугах игрока заинтересована «Барселона», но она не готова предложить финансовые условия, как «ПСЖ».
В прошлом сезоне де Лигт принял участие в 55 матчах за «Аякс», в которых забил семь мячей и отдал четыре передачи.
Ранее сообщалось, что де Лигт в скором времени может перейти в туринский «Ювентус».
Защитник «Аякса» Матейс де Лигт может перейти в «Ювентус». По информации Sky Italia игрок уже согласовал условия личного контракта.
Соглашение рассчитано на пять лет, де Лигт будет зарабатывать 12 миллионов евро в год. Сумма отступных за футболиста составит около 150 миллионов евро.
Теперь «Ювентус» начнет официальные переговоры с «Аяксом», чтобы завершить сделку. Также сообщается, что «ПСЖ» все еще рассчитывает подписать футболиста.
- Контракт де Лигта с «Аяксом» истекает в 2021 году [Transfermarkt].
- В прошлом сезоне он провел за клуб 33 матча в Эредивизие, забил три гола и отдал три ассиста. В лиге чемпионов он сыграл в 11 матчах и забил два гола.