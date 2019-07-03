Sky Sport: «Ювентус» предложил «Аяксу» 65 миллионов за де Лигта. Это первое официальное предложение от туринцев

Орали же все Кристина позвал де лигт прибежал ))) а тут первое официальное преложение ))) Меньше чем Барселона )))
«Ювентус» хочет подписать защитника «Аякса» Матейса де Лигта. По информации итальянского Sky Sport, туринский клуб предложил фиксированные 55 миллионов евро за игрока и 10 миллионов бонусов.
Сообщается, что это первый официальный запрос «Ювентуса» «Аяксу». Нидерландский клуб ожидал предложения в размере 75 миллионов евро – такого же, какое клуб получил от «ПСЖ». Сообщается, что «Ювентус», в отличие от «ПСЖ», договорился с футболистом о личном контракте и получил согласие на трансфер, поэтому в Турине рассчитывают подписать игрока за меньшую сумму.
- Sky Sport ранее сообщил, что де Лигт готов подписать контракт на пять лет.
- Контракт де Лигта с «Аяксом» истекает в 2021 году [Transfermarkt].
- В прошлом сезоне он провел за клуб 33 матча в Эредивизие, забил три гола и отдал три ассиста. В лиге чемпионов он сыграл в 11 матчах и забил два гола.
Де Лигт – талантище. Но его карьеру определяют деньги