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    Algemeen Dagblad: «Ювентус» будет платить де Лигту 14 миллионов в год. Это вторая по величине зарплата в Серии А после Роналду

    «Ювентус» согласовал контракт с центральным защитником «Аякса» Матейсом де Лигтом.

    По информации Algemeen Dagblad, туринский клуб будет платить 19-летнему футболисту 14 миллионов евро в год. Это вторая по величине зарплата в Серии А после нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, который зарабатывает 31 миллион.

    Ожидается, что туринцы заплатят «Аяксу» за голландского игрока 70 миллионов евро.

    • В прошлом сезоне де Лигт провел за команду из Амстердама 55 матчей, забил семь голов и сделал четыре результативные передачи.

    Ди Марцио: Де Лигт склоняется к переходу в «Ювентус»

    Football Italia: «Ювентус» планирует на следующей неделе подписать де Лигта и Рабьо

    Источник: Algemeen Dagblad

    Голландская национальная ежедневная газета, вторая по величине платная газета в стране. Была основана в 1946 году. Главный офис располагается в Роттердаме.

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +9778

      Garrincha58 31 минуту назад

      не только у нас бросаются миллионами

      1
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      Рейтинг: +1142

      Бомбардиръ 37 минут назад

      Молоко на его губах ещё не обсохло, а уже 14 млн в год.

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