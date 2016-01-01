Algemeen Dagblad: «Ювентус» будет платить де Лигту 14 миллионов в год. Это вторая по величине зарплата в Серии А после Роналду

«Ювентус» согласовал контракт с центральным защитником «Аякса» Матейсом де Лигтом.

По информации Algemeen Dagblad, туринский клуб будет платить 19-летнему футболисту 14 миллионов евро в год. Это вторая по величине зарплата в Серии А после нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, который зарабатывает 31 миллион.

Ожидается, что туринцы заплатят «Аяксу» за голландского игрока 70 миллионов евро.

В прошлом сезоне де Лигт провел за команду из Амстердама 55 матчей, забил семь голов и сделал четыре результативные передачи.

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