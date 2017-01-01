Football Italia: «Ювентус» планирует на следующей неделе подписать де Лигта и Рабьо

Ну Погбы теперь точно не будет :)
«Ювентус» близок к достижению договоренности о трансферах двух футболистов. Речь идет о защитнике «Аякса» Матейсе де Лигте и полузащитнике «ПСЖ» Адриене Рабьо.
По сведениям Football Italia, туринцы намерены завершить сделки на следующей неделе. «Ювентус» хочет как можно быстрее подписать контракты, чтобы футболистов не перехватили другие клубы.
- Ожидается, что стоимость де Лигта составит 70 миллионов евро.
- Голландец будет получать в «Ювентусе» 12 миллионов евро в год.
- Рабьо должен переехать в Турин на правах свободного агента.