Football Italia: «Ювентус» планирует на следующей неделе подписать де Лигта и Рабьо

«Ювентус» близок к достижению договоренности о трансферах двух футболистов. Речь идет о защитнике «Аякса» Матейсе де Лигте и полузащитнике «ПСЖ» Адриене Рабьо.

По сведениям Football Italia, туринцы намерены завершить сделки на следующей неделе. «Ювентус» хочет как можно быстрее подписать контракты, чтобы футболистов не перехватили другие клубы.