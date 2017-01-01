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    Football Italia: «Ювентус» планирует на следующей неделе подписать де Лигта и Рабьо

    «Ювентус» близок к достижению договоренности о трансферах двух футболистов. Речь идет о защитнике «Аякса» Матейсе де Лигте и полузащитнике «ПСЖ» Адриене Рабьо.

    По сведениям Football Italia, туринцы намерены завершить сделки на следующей неделе. «Ювентус» хочет как можно быстрее подписать контракты, чтобы футболистов не перехватили другие клубы.

    • Ожидается, что стоимость де Лигта составит 70 миллионов евро.
    • Голландец будет получать в «Ювентусе» 12 миллионов евро в год.
    • Рабьо должен переехать в Турин на правах свободного агента.

    Источник: Football Italia

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