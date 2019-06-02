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    Определились все команды, которые сыграют в РПЛ в следующем сезоне

    Сегодня завершились ответные стыковые матчи за право участия в РПЛ. По итогам этих встреч «Уфа» и «Крылья Советов» сохранили право участия в Премьер-лиге. Ранее в РПЛ вышли «Тамбов» и «Сочи».

    Список команд, которые сыграют в РПЛ в сезоне-2019/20:

    1. «Зенит»
    2. «Локомотив»
    3. «Краснодар»
    4. ЦСКА
    5. «Спартак»
    6. «Арсенал»
    7. «Оренбург»
    8. «Ахмат»
    9. «Ростов»
    10. «Урал»
    11. «Рубин»
    12. «Динамо»
    13. «Тамбов»
    14. «Сочи»
    15. «Уфа»
    16. «Крылья Советов»

    Конец сезона в РПЛ: скандалы и странности в стыках, слухи о расширении лиги

    Источник: «Бомбардир»

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    02.06.2019 20:48
    Комментарии20
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      Рейтинг: +353

      Muboraksho 26 минут назад

      Спорт явно в не политике. Иначе надо проводит чемпионат СНГ с 14 ю командами. Оживится футбол.

      0
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      Рейтинг: +87

      RJM555 36 минут назад

      В принципе список нормальный но Волгоград и Саранск были бы неплохо а то стадики хорошие простаивают(Арсенал и Томбов в пердив туда же и Оренбург)

      0
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      Рейтинг: +4667

      GoLenaStop 8 часов назад

      Ростсельмаш без всяких паршивлюков снова сыграет свою игру, как в 14-ом! Газонокосилка точится! с ув.

      0
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      Рейтинг: +64

      Шефф28 11 часов назад

      А почему вы не думаете что Урал или тот же Оренбург не вылетит . любой кто не из Москвы и Питера в легкую . ну Краснодар еще

      1
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      Рейтинг: +239

      ААМ 11 часов назад

      Пока рано расширять Лигу. Для начала надо стадионы привести в порядок и построить манежи для игр в зимнее время.

      0
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      Рейтинг: +9475

      slavutiq70 > ААМ 2 часа назад

      Со стадионами как раз всё в порядке как не когда 12 из 16 современные,,,да ещё в ФНЛ 4 новых такого даже в союзе не было,,,

      -1
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      Рейтинг: +2586

      владимир миронов 11 часов назад

      Теперь осталось определить занятые места каждой команде в будущем сезоне. Я так думаю.

      1
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      Рейтинг: +49

      SOKOL 75 13 часов назад

      Свиньи вылетят с Тамбовом в ФНЛ.

      2
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      Рейтинг: +2474

      mopecekca > SOKOL 75 12 часов назад

      очко поставишь за свои слова, членосос?

      5
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      Рейтинг: +3799

      Persona_non_Grata > mopecekca 12 часов назад

      Таких дебилов через жопу что-ли рожают? )))

      8
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      Рейтинг: +6822

      alex1951 13 часов назад

      ...,,я приехал в Сочи на денежный развод,, в.токарев

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +19469

      gol_kak_sokol 13 часов назад

      С 13 по 16 места не нужны.

      3
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      Рейтинг: +3799

      Persona_non_Grata > gol_kak_sokol 12 часов назад

      Гораздо интереснее вариант, чем увеличение РФПЛ до 18 команд.

      3
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      Рейтинг: +1066

      Тазит 13 часов назад

      12 команд с современными новыми стадионами - 4 южных, 5 московских, Питер, Казань и Самара... Надеюсь, "мудрецы" из РФС хоть на этот раз составят нормальный календарь...
      Робко надеюсь...

      2
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      Рейтинг: +4815

      prezent2017 > Тазит 11 часов назад

      В Волгограде надо команду создавать. Ротор 90-х!

      3
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