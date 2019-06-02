Определились все команды, которые сыграют в РПЛ в следующем сезоне

Спорт явно в не политике. Иначе надо проводит чемпионат СНГ с 14 ю командами. Оживится футбол.
Сегодня завершились ответные стыковые матчи за право участия в РПЛ. По итогам этих встреч «Уфа» и «Крылья Советов» сохранили право участия в Премьер-лиге. Ранее в РПЛ вышли «Тамбов» и «Сочи».
Список команд, которые сыграют в РПЛ в сезоне-2019/20:
- «Зенит»
- «Локомотив»
- «Краснодар»
- ЦСКА
- «Спартак»
- «Арсенал»
- «Оренбург»
- «Ахмат»
- «Ростов»
- «Урал»
- «Рубин»
- «Динамо»
- «Тамбов»
- «Сочи»
- «Уфа»
- «Крылья Советов»
Конец сезона в РПЛ: скандалы и странности в стыках, слухи о расширении лиги