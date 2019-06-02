Определились все команды, которые сыграют в РПЛ в следующем сезоне

Сегодня завершились ответные стыковые матчи за право участия в РПЛ. По итогам этих встреч «Уфа» и «Крылья Советов» сохранили право участия в Премьер-лиге. Ранее в РПЛ вышли «Тамбов» и «Сочи».

Список команд, которые сыграют в РПЛ в сезоне-2019/20:

«Зенит» «Локомотив» «Краснодар» ЦСКА «Спартак» «Арсенал» «Оренбург» «Ахмат» «Ростов» «Урал» «Рубин» «Динамо» «Тамбов» «Сочи» «Уфа» «Крылья Советов»

Конец сезона в РПЛ: скандалы и странности в стыках, слухи о расширении лиги