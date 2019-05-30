Tuttosport: Консейсау может возглавить «Милан»

По информации Tuttosport, «Милан» рассматривает кандидатуру главного тренера «Порту» Сержиу Консейсау.
Как сообщали ранее СМИ, 44-летний специалист может покинуть португальский клуб после того, как ему не удалось выиграть Примейру.
В шорт-лист миланцев также входят Марко Джампаоло («Сампдория»), Симоне Индзаги («Лацио»), Роберто де Церби («Сассуоло») и Эусебио Ди Франческо.
- В карьере игрока Консейсау выступал в Италии за «Лацио», «Интер» и «Парму».
- Его контракт с «Порту» рассчитан до лета 2021 года.