Tuttosport: Консейсау может возглавить «Милан»

По информации Tuttosport, «Милан» рассматривает кандидатуру главного тренера «Порту» Сержиу Консейсау.

Как сообщали ранее СМИ, 44-летний специалист может покинуть португальский клуб после того, как ему не удалось выиграть Примейру.

В шорт-лист миланцев также входят Марко Джампаоло («Сампдория»), Симоне Индзаги («Лацио»), Роберто де Церби («Сассуоло») и Эусебио Ди Франческо.