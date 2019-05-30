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    Tuttosport: Консейсау может возглавить «Милан»

    По информации Tuttosport, «Милан» рассматривает кандидатуру главного тренера «Порту» Сержиу Консейсау.

    Как сообщали ранее СМИ, 44-летний специалист может покинуть португальский клуб после того, как ему не удалось выиграть Примейру.

    В шорт-лист миланцев также входят Марко Джампаоло («Сампдория»), Симоне Индзаги («Лацио»), Роберто де Церби («Сассуоло») и Эусебио Ди Франческо.

    • В карьере игрока Консейсау выступал в Италии за «Лацио», «Интер» и «Парму».
    • Его контракт с «Порту» рассчитан до лета 2021 года.

    Источник: Tuttosport

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    30.05.2019 12:48
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