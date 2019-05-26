РПЛ. «Локомотив» победил «Уфу», «Краснодар» – «Рубин», ЦСКА – «Крылья Советов». «Спартак» проиграл «Оренбургу»

Ну вот сезон закончился.((( Теперь все притихли и ждем новых назначений и отставок- а они будут обязательно, Спартак должен что то думать, Ростов должен просуетится в сторону Бердыева. Рубину что попадет то и попадет им пофик там хокей рулит,Желаю чтоб Динамо возглавил Федотов, ну а дальше кому как повезет, Буду за наш Ростов переживать что и как)))
Сегодня, 26-го мая, состоялись матчи заключительного 30-го тура чемпионата России-2018/19.
«Локомотив» в Москве обыграл «Уфу» (1:0), «Краснодар» на своем поле победил «Рубин» (1:0), ЦСКА дома разгромил «Крылья Советов» (6:0).
«Спартак» на выезде со счетом 0:2 уступил «Оренбургу».
Чемпионат России. РПЛ. 30-й тур
ЦСКА (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 6:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Чалов, 4; 2:0 – Магнуссон, 48; 3:0 – Бийол, 52; 4:0 – Сигурдссон, 56; 5:0 – Чалов, 73; 6:0 – Обляков, 80.
Ахмат (Грозный) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Мбенг, 38.
Зенит (Санкт-Петербург) – Енисей (Красноярск) – 4:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Азмун, 26 (с пенальти); 2:0 – Дриусси, 57; 3:0 – Ерохин, 60; 4:0 – Дриусси, 71; 4:1 – Торбинский, 84.
Динамо (Москва) – Арсенал (Тула) – 3:3 (2:1)
Голы: 1:0 – Кардозу, 2; 1:1 – Марков, 16 (автогол); 2:1 – Панченко, 29; 2:2 – Мирзов, 52 (с пенальти); 3:2 – Панченко, 61; 3:3 – Горбатенко, 84.
Краснодар – Рубин (Казань) – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Классон, 59.
Анжи (Махачкала) – Урал (Екатеринбург) – 0:2 (0:0)
Голы: 0:1 – Погребняк, 56; 0:2 – Брызгалов, 59.
Локомотив (Москва) – Уфа – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Фернандеш, 39.
Оренбург – Спартак (Москва) – 2:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Алвеш, 8; 2:0 – Кулишев, 90+4.