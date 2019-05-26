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    РПЛ. «Локомотив» победил «Уфу», «Краснодар» – «Рубин», ЦСКА – «Крылья Советов». «Спартак» проиграл «Оренбургу»

    Сегодня, 26-го мая, состоялись матчи заключительного 30-го тура чемпионата России-2018/19.

    «Локомотив» в Москве обыграл «Уфу» (1:0), «Краснодар» на своем поле победил «Рубин» (1:0), ЦСКА дома разгромил «Крылья Советов» (6:0).

    «Спартак» на выезде со счетом 0:2 уступил «Оренбургу».

    Чемпионат России. РПЛ. 30-й тур

    ЦСКА (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 6:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Чалов, 4; 2:0 – Магнуссон, 48; 3:0 – Бийол, 52; 4:0 – Сигурдссон, 56; 5:0 – Чалов, 73; 6:0 – Обляков, 80.

    Ахмат (Грозный) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Мбенг, 38.

    Зенит (Санкт-Петербург) – Енисей (Красноярск) – 4:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Азмун, 26 (с пенальти); 2:0 – Дриусси, 57; 3:0 – Ерохин, 60; 4:0 – Дриусси, 71; 4:1 – Торбинский, 84.

    Динамо (Москва) – Арсенал (Тула) – 3:3 (2:1)

    Голы: 1:0 – Кардозу, 2; 1:1 – Марков, 16 (автогол); 2:1 – Панченко, 29; 2:2 – Мирзов, 52 (с пенальти); 3:2 – Панченко, 61; 3:3 – Горбатенко, 84.

    Краснодар – Рубин (Казань) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Классон, 59.

    Анжи (Махачкала) – Урал (Екатеринбург) – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Погребняк, 56; 0:2 – Брызгалов, 59.

    Локомотив (Москва) – Уфа – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Фернандеш, 39.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Оренбург – Спартак (Москва) – 2:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Алвеш, 8; 2:0 – Кулишев, 90+4.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.05.2019 15:53
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +1531

      klim2m 26 мая 2019, 16:53

      Ну вот сезон закончился.((( Теперь все притихли и ждем новых назначений и отставок- а они будут обязательно, Спартак должен что то думать, Ростов должен просуетится в сторону Бердыева. Рубину что попадет то и попадет им пофик там хокей рулит,Желаю чтоб Динамо возглавил Федотов, ну а дальше кому как повезет, Буду за наш Ростов переживать что и как)))

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      Рейтинг: +1531

      klim2m 26 мая 2019, 16:28

      Писал я тут как то что нам Ростову аукнится такая безалаберная игра пролетим на все - так и есть ))))) мож билетик купить в лоторейку игрануть ??)))

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      Рейтинг: +5870

      AtticusFinch 26 мая 2019, 16:23

      Спартак сто пудова опять спецом слил - чтобы напрямую в групповой этап Лиге Европы не попасть на следующий год - а слиться какой нибудь Легии, АЕКу или Сент-Галлену))

      2
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      Рейтинг: +1531

      klim2m > AtticusFinch 26 мая 2019, 16:29

      Ну надо же как то Страну радовать ))))

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      Рейтинг: +1216

      Muboraksho 26 мая 2019, 16:15

      Динамо очень старался выиграть на своем новом стадионе. Игра была не скучной. 6 голов в матче. Болельщики кайфанули...

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      Рейтинг: +1531

      klim2m > Muboraksho 26 мая 2019, 16:29

      Динамо молодцы ))))

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      Рейтинг: +7816

      BarStep 26 мая 2019, 16:14

      Как когда-то сказал нам Аршавин: "наши с вами ожидания - это наши же и проблемы"... Всех болельщиков Зенита поздравляю, что НАШИ ожидания оправдались! Всем болельщикам остальных клубов спасибо за сезон!

      2
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      Рейтинг: +515

      Baggio1986 26 мая 2019, 16:14

      Уберите Гулиева,Ташаева,Мелкадзе,Ломовитского и Максименко

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      Рейтинг: +28706

      silver29 > Baggio1986 26 мая 2019, 16:15

      Для начала надо убрать физрука !!!! Всю эту шелупонь он притащил ((((

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      Рейтинг: +1531

      klim2m > Baggio1986 26 мая 2019, 16:26

      Гулиева?- да с удовольствием возмем в Ростов после первого круга опять вам впарим))))- он наш спонсор )))

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      Рейтинг: +515

      Baggio1986 > silver29 26 мая 2019, 19:56

      C Каррерой после чемпионства тоже убого играли,дело не в тренере мне кажется.

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      Рейтинг: +515

      Baggio1986 26 мая 2019, 16:12

      Отдайте путевку в ЛЕ Оренбургу

      3
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 26 мая 2019, 16:11

      ЦСКА с победой!
      P.S. А Крылья Советов пора переименовать в Икара, так как нет больше Советов...

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      Рейтинг: +1216

      Muboraksho > Бомбардиръ 26 мая 2019, 16:19

      Протестую. Пусть будут Крыльями Советов. Это история.

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      Рейтинг: +1216

      Muboraksho 26 мая 2019, 16:11

      Ахмат с победой поздравляю. Могли конечно с такой игрой занять и третье и четвертое места, однако были провали в играх с некоторыми командами, но тем не менее посмотрите кого оставили позади себя в турнирной таблице и радуйтесь.

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      Рейтинг: +1216

      Muboraksho 26 мая 2019, 16:09

      Очень жаль спартаковских болельщиков приехавшие в Оренбург и кричавшие от души Спартак Спартак... А Спартаку хоть бы.... спять и двигаются как будто дихлофосом их обработали. Явно не спартаковскую игру показывают, Кононов сам спит и спокоен и как будь то игроков гипнотизирует с бровки поля...

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