Безвыигрышная серия «Анжи» составила 11 матчей. «Рубин» за это время выиграл одну встречу

«Анжи» сыграл вничью с «Рубином» (0:0) в 29-м туре чемпионата России.

Безвыигрышная серия махачкалинцев продлилась до 11-ти игр. Начиная с 10-го марта, команда проиграла восемь матчей и сыграла вничью три. Последняя победа состоялась 1-го марта – над «Оренбургом» (1:0) в 18-м туре.

За тур до конца сезона в Премьер-лиге команда Магомеда Адиева занимает предпоследнее место в таблице, опережая «Енисей» на один балл. Обе команды ранее лишились шансов на сохранение места в высшем дивизионе.

Казанский клуб поднялся на 10-е место. В последних 11-ти встречах у команды Курбана Бердыева одна победа, пять ничьих и пять поражений. По информации Sport24, тренер покинет клуб в конце сезона.