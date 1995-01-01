Адиев: «Все идет к прекращению существования «Анжи»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал о ситуации в клубе, который весь сезон испытывает финансовые проблемы.

«Пока все идет к прекращению существования. Будем надеяться на то, что за оставшееся до конца сезона время найдутся люди, которым небезразлична судьба «Анжи», и они помогут клубу хотя бы сохранить профессиональный статус. Ведутся ли переговоры с потенциальными спонсорами? Я этой ситуации не касаюсь – заточен на спортивной составляющей», – сказал Адиев.