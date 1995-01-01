Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    2 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    3 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?

    Адиев: «Все идет к прекращению существования «Анжи»

    Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал о ситуации в клубе, который весь сезон испытывает финансовые проблемы.

    «Пока все идет к прекращению существования. Будем надеяться на то, что за оставшееся до конца сезона время найдутся люди, которым небезразлична судьба «Анжи», и они помогут клубу хотя бы сохранить профессиональный статус. Ведутся ли переговоры с потенциальными спонсорами? Я этой ситуации не касаюсь – заточен на спортивной составляющей», – сказал Адиев.

    • Сегодня «Анжи» вылетел из Премьер-лиги.
    • Клуб просил у властей Дагестана помощь в размере 650 миллионов рублей, но получил отказ.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:15
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5604

      KLIM777 10 минут назад

      нужен был бы клуб хотя бы болельщикам, уже бы собрались и молились бы за сохранение, но видимо всем наплевать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2346

      ivan-football-fan 16 минут назад

      А где эта воровская харя - Сулейман К?
      Сенатор, на всякий случай! Что-то все так радовались, ТРАТЯ НАВОРОВАННОЕ на иностранных суперзвёзд...А теперь не понимают, почему всё так плохо?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1442

      WhiteEgon 28 минут назад

      Ну и славно. Следующим ждем терек.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1088

      Валерий1965 34 минуты назад

      Жаль... Очень самобытная команда с историей.. В ней такие люди играли....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3281

      la verdad 38 минут назад

      Скатертью дорога, миллионеры бюджетные.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1386

      prtcs 1 час назад

      Наворовали, поигрались с игрушкой и бросили. Это наша воровская страна.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +199

      PFC CSKA MOSCOW 1 час назад

      Как же вы уже надоели, весь сезон ноют и ноют, не могут тихо умереть, как умирали многие другие клубы

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    70302
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru