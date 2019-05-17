Роберто Карлос: «Готов финансово поддержать «Анжи»

Бывший защитник «Анжи» и чемпион мира в составе сборной Бразилии Роберто Карлос заявил, что готов финансово помочь махачкалинскому клубу.

Накануне «Анжи» не прошел лицензирование РФС и может быть не допущен к участию в ФНЛ.

Махачкалинцы имеют право подать апелляцию для получения разрешения на участие в ФНЛ. Для этого клуб до конца мая обязан полностью выплатить всю задолженность по зарплатам, которая составляет около 150 миллионов рублей.

«Очень трудно видеть «Анжи» в этой ситуации после того, что было сделано. Сулейман Керимов вывел «Анжи» на очень высокий уровень. Если они попросят о поддержке, я буду рад ее оказать», – сказал Роберто Карлос.