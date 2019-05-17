Роберто Карлос: «Готов финансово поддержать «Анжи»

Карлос нагрел банк в Махачкале должен 3 млн доллоров ,не погасил выданные ему кредит. уже несколько лет требуют вернуть деньги carlоs уклонялся
Бывший защитник «Анжи» и чемпион мира в составе сборной Бразилии Роберто Карлос заявил, что готов финансово помочь махачкалинскому клубу.
Накануне «Анжи» не прошел лицензирование РФС и может быть не допущен к участию в ФНЛ.
Махачкалинцы имеют право подать апелляцию для получения разрешения на участие в ФНЛ. Для этого клуб до конца мая обязан полностью выплатить всю задолженность по зарплатам, которая составляет около 150 миллионов рублей.
«Очень трудно видеть «Анжи» в этой ситуации после того, что было сделано. Сулейман Керимов вывел «Анжи» на очень высокий уровень. Если они попросят о поддержке, я буду рад ее оказать», – сказал Роберто Карлос.
- Роберто Карлос выступал за махачкалинский клуб с 2011 по 2012 годы.
- Также бразилец некоторое время совмещал роли футболиста и помощника в тренерском штабе Андрея Гордеева.