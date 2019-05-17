Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    2 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    3 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?

    Роберто Карлос: «Готов финансово поддержать «Анжи»

    Бывший защитник «Анжи» и чемпион мира в составе сборной Бразилии Роберто Карлос заявил, что готов финансово помочь махачкалинскому клубу.

    Накануне «Анжи» не прошел лицензирование РФС и может быть не допущен к участию в ФНЛ.

    Махачкалинцы имеют право подать апелляцию для получения разрешения на участие в ФНЛ. Для этого клуб до конца мая обязан полностью выплатить всю задолженность по зарплатам, которая составляет около 150 миллионов рублей.

    «Очень трудно видеть «Анжи» в этой ситуации после того, что было сделано. Сулейман Керимов вывел «Анжи» на очень высокий уровень. Если они попросят о поддержке, я буду рад ее оказать», – сказал Роберто Карлос.

    • Роберто Карлос выступал за махачкалинский клуб с 2011 по 2012 годы.
    • Также бразилец некоторое время совмещал роли футболиста и помощника в тренерском штабе Андрея Гордеева.

    Источник: «РИА»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:56
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +541

      Genz 52 секунды назад

      Карлос нагрел банк в Махачкале должен 3 млн доллоров ,не погасил выданные ему кредит. уже несколько лет требуют вернуть деньги carlоs уклонялся

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1135

      Axe111 1 минуту назад

      Отобьет эти деньги за пару дог матчей чр помойки

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6763

      Cules2013 16 минут назад

      150 млн рублей это примерно 2,1 млн евро. Не кисло... Сколько сможет дать Карлос? От силы 0,5 ляма. Он может и хочет помочь команде, но не дурак, и дарить эти деньги не будет. Футболисты, завершившие карьеру, очень быстро учатся считать деньги, когда заканчиваются многомиллионные контракты с клубами и спонсорами. Карлос предлагает вложится в бизнес, а не подарить их.
      При чём это только долг 150 млн. А финансовые гарантии на ближайший год кто даст? Тоже Карлос? Долг - это 50% проблемы. Спонсора нет надёжного.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3659

      Спартач80 > Cules2013 11 минут назад

      Ну так я ниже об этом и написал-под его имя спонсоры явно пойдут.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3659

      Спартач80 23 минуты назад

      Купил бы его совсем и тренировал сам,с молодёжи строил команду.Под его имя спонсоры явно пойдут.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4088

      ilichkadr > Спартач80 7 минут назад

      Сейчас не 90-е, спонсоры в криминал не пойдут.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +153

      Boeung777 48 минут назад

      Достойный поступок!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +887

      general.lizyukov 50 минут назад

      Бог в помощь. Будем рады, если получится.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1745

      Nerlinger 50 минут назад

      Купите его с Это0 на 2-х и развлекайтесь ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4088

      ilichkadr 1 час назад

      Роберто Карлос видимо хотел сказать, что готов выгодно вложиться.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2267

      АртурZaСМ 1 час назад

      А как дела с "истинным дагестанцем" ЭтоО, который таковым себя считает, который больше 20 лямов евро за сезон рубил на халяву почти не напрягаясь? Или так просто балаболить о любви к клубу может?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +83

      ZEVS71 > АртурZaСМ 1 час назад

      Он уже ответил, что помогать клубу не намерен))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2561

      Дядя Серёжа 1 час назад

      Махачкала - это Кавказ?
      Кавказ - это горцы. Гордые горцы подачек не берут.
      Или как О. Бендер с К. Воробьяниновым на грузинской дороге:
      "Дэньги, дэньги давай!"

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    70632
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru