Луческу: «Может быть, Семак будет работать в «Зените» 12 лет – как я в «Шахтере»

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу ответил на вопросы о чемпионстве питерской команды и прогрессе Сергея Семака.

– Абсолютно заслуженный триумф «Зенита». Я и перед началом сезона предполагал, что он победит, так как конкуренты не усилились. У «Локомотива» осталась прежняя команда, ЦСКА покинула большая часть важных игроков, «Спартак» потерял лидера – Промеса.

Знаю, что и «Зениту» было сложно строить заново команду в последние пару лет, ведь ушли Халк, Гарай, Витсель, Ломбертс. Но Семак – тренер, который хорошо знает игроков, клуб, российский футбол, а сами футболисты были мотивированы сильнее конкурентов, так как «Зенит» не брал золото с 2015 года. Зимой клуб отлично усилился – в нем знали, какие конкретно позиции требуют укрепления, поэтому в Петербург приехали Ракицкий, Азмун и Барриос.

– Вас не смущало, что у Семака не было опыта работы главным тренером на таком высоком уровне? Даже вы и Роберто Манчини за один сезон не смогли стать чемпионами.

– У него есть громадный опыт работы со мной, со Спаллетти, с Виллаш-Боашем, с Капелло. Самостоятельно он работал в «Уфе». И его главный козырь – отличное знание чемпионата, игроков. Нужно было прекратить происходившее в прошлом сезоне, и это было сделано. Знаю, что важнейшую роль в трансформации команды сыграл Александр Дюков. Он изменил «Зенит» в лучшую сторону и уверен, что сделает то же самое с российским футболом сейчас.

– Вы работали с Семаком. Верили, что он станет топ-тренером?

– Конечно. Когда я покинул «Зенит», сказал, что Семак в будущем будет лучшим тренером для команды. Может быть, он будет работать в клубе 12 лет – как я в «Шахтере».