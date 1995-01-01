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    Луческу: «Может быть, Семак будет работать в «Зените» 12 лет – как я в «Шахтере»

    Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу ответил на вопросы о чемпионстве питерской команды и прогрессе Сергея Семака.

    – Абсолютно заслуженный триумф «Зенита». Я и перед началом сезона предполагал, что он победит, так как конкуренты не усилились. У «Локомотива» осталась прежняя команда, ЦСКА покинула большая часть важных игроков, «Спартак» потерял лидера – Промеса.

    Знаю, что и «Зениту» было сложно строить заново команду в последние пару лет, ведь ушли Халк, Гарай, Витсель, Ломбертс. Но Семак – тренер, который хорошо знает игроков, клуб, российский футбол, а сами футболисты были мотивированы сильнее конкурентов, так как «Зенит» не брал золото с 2015 года. Зимой клуб отлично усилился – в нем знали, какие конкретно позиции требуют укрепления, поэтому в Петербург приехали Ракицкий, Азмун и Барриос.

    – Вас не смущало, что у Семака не было опыта работы главным тренером на таком высоком уровне? Даже вы и Роберто Манчини за один сезон не смогли стать чемпионами.

    – У него есть громадный опыт работы со мной, со Спаллетти, с Виллаш-Боашем, с Капелло. Самостоятельно он работал в «Уфе». И его главный козырь – отличное знание чемпионата, игроков. Нужно было прекратить происходившее в прошлом сезоне, и это было сделано. Знаю, что важнейшую роль в трансформации команды сыграл Александр Дюков. Он изменил «Зенит» в лучшую сторону и уверен, что сделает то же самое с российским футболом сейчас.

    – Вы работали с Семаком. Верили, что он станет топ-тренером?

    – Конечно. Когда я покинул «Зенит», сказал, что Семак в будущем будет лучшим тренером для команды. Может быть, он будет работать в клубе 12 лет – как я в «Шахтере».

    • 43-летний Семак возглавил «Зенит» 29 мая 2018 года.
    • Луческу тренировал «Шахтер» с 2004 по 2016 год.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4330

      84aivengo 41 минуту назад

      семак -цсковский... но все равно удачи ему...!!

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