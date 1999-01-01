Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вам подарят на Новый год?
    Тест: что вам подарят на Новый год?
    2 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    3 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?

    Конте – приоритетный вариант для «Милана» на замену Гаттузо. В списке – Сарри и Гарсия

    Бывший главный тренер «Ювентуса», «Челси» и сборной Италии Антонио Конте является кандидатом на пост тренера «Милана».

    Руководство красно-черных может отправить Дженнаро Гаттузо в отставку в конце сезона даже в случае выхода команды в Лигу чемпионов, поэтому совет директоров уже составил список его возможных сменщиков.

    Конте идет в списке под первым номером и является наиболее желанным вариантом для миланцев. Также в шорт-листе находятся Маурицио Сарри («Челси»), Джан Пьеро Гасперини («Аталанта») и Руди Гарсия («Марсель»).

    Ранее сообщалось, что Конте интересуются «Рома», «Интер» и «Ювентус».

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:47
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1361

      InterMilLano1908 10 минут назад

      Чем не довольны гаттузо?! Милан 5 он место и имеет равное клво очков с Аталантой после 33 туров. Состав у Милана унылое гомно им бы лучше селекционный отдел сменить, 200 млн потратили а купили шлак какой то

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    zigbert
    67974
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru