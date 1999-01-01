Конте – приоритетный вариант для «Милана» на замену Гаттузо. В списке – Сарри и Гарсия

Чем не довольны гаттузо?! Милан 5 он место и имеет равное клво очков с Аталантой после 33 туров. Состав у Милана унылое гомно им бы лучше селекционный отдел сменить, 200 млн потратили а купили шлак какой то
Бывший главный тренер «Ювентуса», «Челси» и сборной Италии Антонио Конте является кандидатом на пост тренера «Милана».
Руководство красно-черных может отправить Дженнаро Гаттузо в отставку в конце сезона даже в случае выхода команды в Лигу чемпионов, поэтому совет директоров уже составил список его возможных сменщиков.
Конте идет в списке под первым номером и является наиболее желанным вариантом для миланцев. Также в шорт-листе находятся Маурицио Сарри («Челси»), Джан Пьеро Гасперини («Аталанта») и Руди Гарсия («Марсель»).
Ранее сообщалось, что Конте интересуются «Рома», «Интер» и «Ювентус».