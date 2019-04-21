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    Завершился 24-й тур РПЛ. «Зенит» выиграл у «Краснодара», «Спартак» обыграл «Енисей»

    Чемпионат России. РПЛ. 24-й тур

    Спартак (Москва) – Енисей (Красноярск) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Рассказов, 45+1 ; 2:0 – Гулиев, 83.

    Текстовая-онлайн трансляция

    Урал (Екатеринбург) – Рубин – (Казань) – 2:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Егорычев, 1; 1:1 – Полоз, 4; 2:1 – Бикфалви, 86.

    Краснодар – Зенит (Санкт-Петербург) – 2:3 (1:1) Текстовая-онлайн трансляция

    Голы: 0:1 – Дзюба, 19; 1:1 – Игнатьев, 25; 1:2 – Ракицкий, 69; 2:2 – Перейра, 90+1; 2:3 – Дзюба, 90+5.

    Локомотив (Москва) – ЦСКА (Москва) – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Хеведес, 13; 1:1 – Чалов, 40.

    Динамо (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Панченко, 67.

    Оренбург (Оренбург) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Норманн (в свои ворота), 41; 2:0 – Галаджан, 60; 3:0 – Чиркин, 90+1.

    Уфа (Уфа) – Арсенал (Тула) – 1:2 (1:2)

    Голы: 0:1 – Бакаев, 3; 0:2 – Горбатенко, 24; 1:2 – Игбун, 38.

    Анжи (Махачкала) – Ахмат (Грозный) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Иванов, 77.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.04.2019 21:05
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    Комментарии54
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 21 апреля 2019, 19:17

      "Спартак", вперёд!!!
      Пора догонять и перегонять!!!

      0
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      ...
      Рейтинг: +17874

      ilichkadr > Сармат Ростов 21 апреля 2019, 19:38

      До канадской границы не добегут.............

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +28706

      silver29 21 апреля 2019, 19:10

      Урал сохранил прекрасный шанс отдалиться от переходных игр.

      1
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      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 21 апреля 2019, 18:44

      Удачи Енисею!!!!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +28706

      silver29 > Валерий1965 21 апреля 2019, 19:11

      А зачем она им сегодня ? Первый дивизион неизбежен, а так ты им там удачи желаешь ))))

      2
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      ...
      Рейтинг: +17874

      ilichkadr > silver29 21 апреля 2019, 19:37

      В этом и вся фишка. Когда ничего не надо, то можно и расслабиться, отдать должок за 1-й круг, дрюкнуть хрюшек.

      -1
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      Рейтинг: -25

      Опускатель коняжек > ilichkadr 21 апреля 2019, 21:41

      Нам с тобой не по пути, грязный свино. Е. Б. ахахахахах)))

      -1
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      Рейтинг: +1710

      Sviro 21 апреля 2019, 18:34

      Уральцев с победой!! А Крылья поздравляю с заслуженным, привычным 13-м местом! Не рекомендую напрягаться и впредь - лучше быть призёром в ФНЛ, чем говном в Премьере. Не останавливайтесь, дуйте в зону вылета прямого. Никакой тренер вам не поможет, если играть не хотите!

      2
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      ...
      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > Sviro 21 апреля 2019, 22:43

      КС, хорошая команда, почему ты так не любишь свой клуб???

      0
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 21 апреля 2019, 18:27

      "Спартак" обыграет фарм-клуб легко,лидер и капитан команды Глушаков забьёт два гола. Через два тура "Спартак" обгонит ЦСКА.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 21 апреля 2019, 13:48

      Алень, покажи Конону, что он пустышка!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2389

      serglider 21 апреля 2019, 13:26

      Что случилось с Оренбургом? Чем их там стали кормить?))) Обыграли, не так давно ЦСКА, а в этом туре вынесли в одни ворота крепкий ФК Ростов! С такой игрой глядишь войдут в шестерку РПЛ и вытеснят Спартак из зоны еврокубков, вот хохма то будет!

      6
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > serglider 21 апреля 2019, 13:47

      И это будет правильно!

      3
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      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 > serglider 21 апреля 2019, 18:47

      Для престижа страны в еврокубках только лучше будет)) Не нужно пускать в Европу ни Локо, ни Спартак)))

      2
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      ...
      Рейтинг: -25

      Опускатель коняжек > Валерий1965 21 апреля 2019, 21:43

      А цкг в принципе в пердив отправить... Немножко семинне обоссал цкг, хотя должен был...

      0
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ 21 апреля 2019, 06:52

      Зенит показал свой класс..Красндодар .....ну такое...Рака, это что то..так класть со штрафных.у меня аж мураши...

      3
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      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист > _Marqella_ 21 апреля 2019, 16:55

      главное мурашки а не ма.....да...во...ки

      3
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      Рейтинг: +919

      Вальдемар IV > _Marqella_ 21 апреля 2019, 22:24

      у нас все такое без народных бабок

      0
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      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 20 апреля 2019, 22:03

      Победы Зениту! Попасть в ворота))) Игра классная!

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 20 апреля 2019, 17:59

      Два интереснейших поединка ,выявить победителя в которых будет очень сложно.

      16
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