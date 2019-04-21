Завершился 24-й тур РПЛ. «Зенит» выиграл у «Краснодара», «Спартак» обыграл «Енисей»

"Спартак", вперёд!!!
Пора догонять и перегонять!!!
Чемпионат России. РПЛ. 24-й тур
Спартак (Москва) – Енисей (Красноярск) – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Рассказов, 45+1 ; 2:0 – Гулиев, 83.
Урал (Екатеринбург) – Рубин – (Казань) – 2:1 (1:1)
Голы: 1:0 – Егорычев, 1; 1:1 – Полоз, 4; 2:1 – Бикфалви, 86.
Краснодар – Зенит (Санкт-Петербург) – 2:3 (1:1) Текстовая-онлайн трансляция
Голы: 0:1 – Дзюба, 19; 1:1 – Игнатьев, 25; 1:2 – Ракицкий, 69; 2:2 – Перейра, 90+1; 2:3 – Дзюба, 90+5.
Локомотив (Москва) – ЦСКА (Москва) – 1:1 (1:1)
Голы: 1:0 – Хеведес, 13; 1:1 – Чалов, 40.
Динамо (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Панченко, 67.
Оренбург (Оренбург) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Норманн (в свои ворота), 41; 2:0 – Галаджан, 60; 3:0 – Чиркин, 90+1.
Уфа (Уфа) – Арсенал (Тула) – 1:2 (1:2)
Голы: 0:1 – Бакаев, 3; 0:2 – Горбатенко, 24; 1:2 – Игбун, 38.
Анжи (Махачкала) – Ахмат (Грозный) – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Иванов, 77.