Рэмзи – о победе над «Наполи»: «Есть подушка безопасности, но второй матч будет трудным»

Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи рассказал о победе над «Наполи» (2:0) в 1/4 финала Лиги Европы.

«Не пропустить и забить два мяча – отличное начало противостояния. Мы этому очень рады.

Пришлось помучиться. У соперника хорошая команда, которая умеет владеть мячом. Во втором тайме я должен был забивать второй гол.

Теперь у нас есть определенная подушка безопасности, но второй матч будет трудным.

Сопернику не повезло с вылетом из Лиги чемпионов. Это качественная команда, против которой трудно играть», – сказал 28-летний игрок сборной Уэльса.