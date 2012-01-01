Рэмзи – о победе над «Наполи»: «Есть подушка безопасности, но второй матч будет трудным»

Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи рассказал о победе над «Наполи» (2:0) в 1/4 финала Лиги Европы.
«Не пропустить и забить два мяча – отличное начало противостояния. Мы этому очень рады.
Пришлось помучиться. У соперника хорошая команда, которая умеет владеть мячом. Во втором тайме я должен был забивать второй гол.
Теперь у нас есть определенная подушка безопасности, но второй матч будет трудным.
Сопернику не повезло с вылетом из Лиги чемпионов. Это качественная команда, против которой трудно играть», – сказал 28-летний игрок сборной Уэльса.
- Гол стал для Рэмзи 3 результативным действием в 3 матче против итальянских команд в Лиге Европы. В июле он станет игроком «Ювентуса», с которым ранее согласовал контракт с зарплатой 7 миллионов евро в год.
- Ответная встреча состоится 18 апреля. Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти сказал, что его игроки могут переломить ход противостояния.