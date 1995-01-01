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    Рэмзи участвовал во всех голах «Арсенала» против итальянских команд в ЛЕ. В июле он перейдет в «Ювентус»

    «Арсенал» принимает «Наполи» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы (2:0, 36 минута).

    На 14-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Аарон Рэмзи.

    Гол стал для валлийца вторым против итальянских команды в Лиги Европы. Ранее лондонцы дважды встречались с «Миланом», в матче с которым хавбек также отдал результативную передачу.

    По окончании сезона Рэмзи перейдет в «Ювентус» на правах свободного агента. Его годовая зарплата в туринском клубе составит 7 миллионов евро.

    • 28-летний игрок проводит 38 матч сезона на клубном уровне. У него 6 голов и 8 ассистов.
    • «Бомбардир» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи на «Эмирейтс».

    Источник: OptaPaolo

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