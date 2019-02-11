Ди Марцо: годовая зарплата Рэмзи в «Ювентусе» составит 7 миллионов

Ранее «Ювентус» объявил о договоренности по трансферу полузащитника «Арсенала» Аарона Рэмзи.

Контракт вступит в силу 1 июля — на следующий день после окончания срока соглашения игрока с «канонирами».

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцо, футболист сборной Уэльса будет получать 7 миллионов евро в год.