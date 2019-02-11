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    Ди Марцо: годовая зарплата Рэмзи в «Ювентусе» составит 7 миллионов

    Ранее «Ювентус» объявил о договоренности по трансферу полузащитника «Арсенала» Аарона Рэмзи.

    Контракт вступит в силу 1 июля — на следующий день после окончания срока соглашения игрока с «канонирами».

    По информации журналиста Джанлуки Ди Марцо, футболист сборной Уэльса будет получать 7 миллионов евро в год.

    • Статистика Рэмзи в девятом сезоне за «канониров» – три гола и семь ассистов в 30 играх.
    • Команда Унаи Эмери занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ.
    • Соперник по 1/16 финала Лиги Европы — белорусский БАТЭ.

    Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцо

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    11.02.2019 23:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 12 февраля 2019, 10:12

      То 400к в неделю, то около 150к. Ой как мутно у нас все. Ди Марцио, по идее, достоен доверия.

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