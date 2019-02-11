Ди Марцо: годовая зарплата Рэмзи в «Ювентусе» составит 7 миллионов

То 400к в неделю, то около 150к. Ой как мутно у нас все. Ди Марцио, по идее, достоен доверия.
Ранее «Ювентус» объявил о договоренности по трансферу полузащитника «Арсенала» Аарона Рэмзи.
Контракт вступит в силу 1 июля — на следующий день после окончания срока соглашения игрока с «канонирами».
По информации журналиста Джанлуки Ди Марцо, футболист сборной Уэльса будет получать 7 миллионов евро в год.
- Статистика Рэмзи в девятом сезоне за «канониров» – три гола и семь ассистов в 30 играх.
- Команда Унаи Эмери занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ.
- Соперник по 1/16 финала Лиги Европы — белорусский БАТЭ.