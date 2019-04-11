Лига Европы. «Челси» в концовке вырвал победу в «Славии», «Вильярреал» упустил ничью с «Валенсией»

60/40 выиграет ле челсиарсенал
Первый матч 1/4 финала Лиги Европы «Славия» – «Челси» закончился со счетом 0:1.
На 86-й минуте забил защитник гостей Маркос Алонсо.
«Вильярреал» в параллельном матче уступил «Валенсии» – 1:3. Забили нападающий Гонсало Гедеш (дубль), хавбеки Санти Касорла и Даниэль Васс.
Ответные игры состоятся 18-го апреля.
Лига Европы. 1/4 финала. Первые матчи
Славия (Чехия) – Челси (Англия) – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Алонсо, 86.
Вильярреал (Испания) – Валенсия (Испания) – 1:3 (1:1)
Голы: 0:1 – Гедеш, 6; 1:1 – Касорла, 36 (с пенальти); 1:2 – Васс, 90; 1:3 – Гедеш, 90+3.
Незабитые пенальти: нет – Парехо, 6.