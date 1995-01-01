АПЛ. «МЮ» обыграл «Уотфорд» и вернулся в топ-4, «Лестер» выиграл у «Борнмута»

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Уотфорд» в матче 32-го тура АПЛ со счетом 2:1. «МЮ» набрал 61 очко и поднялся на четвертое место в таблице, обойдя «Арсенал» (60 очков, игра в запасе).

Результаты других матчей:

Чемпионат Англии. АПЛ. 32-й тур

Бернли – Вулверхэмптон – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Коуди (в свои ворота), 2; 2:0 – Макнейл, 77.

Брайтон – Саутгемптон – 0:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Хейбьерг, 53.

Кристал Пэлас – Хаддерсфилд – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Миливоевич (с пенальти), 77; 2:0 – ван Анхолт, 88.

Лестер – Борнмут – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Морган, 11; 2:0 – Варди, 82.

Манчестер Юнайтед – Уотфорд – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Рэшфорд, 28; 2:0 – Марсьяль, 73; 2:1 – Дукуре, 90.

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