АПЛ. «МЮ» обыграл «Уотфорд» и вернулся в топ-4, «Лестер» выиграл у «Борнмута»

МЮ мне нравится все больше и больше -начинает напоминать времена сэра Фергюсена
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Уотфорд» в матче 32-го тура АПЛ со счетом 2:1. «МЮ» набрал 61 очко и поднялся на четвертое место в таблице, обойдя «Арсенал» (60 очков, игра в запасе).
Результаты других матчей:
Чемпионат Англии. АПЛ. 32-й тур
Бернли – Вулверхэмптон – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Коуди (в свои ворота), 2; 2:0 – Макнейл, 77.
Брайтон – Саутгемптон – 0:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Хейбьерг, 53.
Кристал Пэлас – Хаддерсфилд – 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Миливоевич (с пенальти), 77; 2:0 – ван Анхолт, 88.
Голы: 1:0 – Морган, 11; 2:0 – Варди, 82.
Манчестер Юнайтед – Уотфорд – 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Рэшфорд, 28; 2:0 – Марсьяль, 73; 2:1 – Дукуре, 90.