Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    2 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    3 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова

    Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА

    После вылета последних двух клубов – «Краснодара» и «Зенита» из еврокубков Россия приблизила к себе Португалию в таблице коэффициентов УЕФА.

    После ответных игр 1/8 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы Россия заработала 0,167 балла и сохранила шестое место (50,549).

    Рейтинг Франции после поражения «Лиона» и «Ренна» не изменился (58,498).

    При этом Португалия (47,832), находящаяся на седьмой позиции, приблизилась к России на 0,6 балла.

    Шестое место дает стране право делегировать в сезоне-2020/21 шесть клубов, из которых три смогут выступить в Лиге чемпионов.

    Источник: «Еврокапс»

    «Еврокапс» – сайт, посвященный еврокубковым турнирам.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.03.2019 07:28
    Комментарии35
    ...
    • ...
      Рейтинг: +840

      Bozigit 14 часов назад

      Жаль

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27

      ajax707 15 марта, 18:15

      По уровню нашего чемпионата, в Л/Ч вообще делать не**й, а в Л/Е только пару команд, а клубы которые позорят страну (зенит), дисквалифицировать года на 3

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1950

      AtticusFinch 15 марта, 17:17

      Порту попал на Ливерпуль! Для него Лига Чемпионов закончилась!)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -117

      Elektronua 15 марта, 13:59

      Достаточно трёх побед на обе португальские команды и Россия вернётся на 7 место

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7023

      Татарин за ЦСКА > Elektronua 15 марта, 16:28

      Нет,не хватит 3-х побед

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1950

      AtticusFinch > Elektronua 15 марта, 17:17

      Уже подсчитали, чтобы нас опередить - обе команды должны выйти в полу-финалы в своих турнирах!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100

      Ковастер 15 марта, 13:31

      Факт вылета Краснодара очень опечален. Но нельзя закрывать злаза на столичные клубы. Тот же Армейский клуб проявил все свои лучшие качества с РМ, к остальным играм отнесся спустя рукава. Спартак Локо и того хуже, даже ни одной игры не могу вспомнить, что бы как то по радоваться за их успех. К сожалению и Зенит , в последнем туре ЛЕ не смог показать свой уровень. С большим желанием верю , что в ЛЧ наши клубы не дошли бы до 1/4, но выходить из группы со второго мета были обязаны. От этого и падение рейтинга. Иной раз просто хочется спросить :" а зачем вам ЛЧ, если вы все игры намеренно слили?".

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7023

      Татарин за ЦСКА > Ковастер 15 марта, 16:27

      Зенит как раз и показал свой НЫНЕШНИЙ уровень.Что касается Локомотива и Спартака-полностью согласен

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +59995

      zigbert 15 марта, 13:14

      Пока шестые. У португальцев осталась одна Порто в ЛЧ а в ЛЕ никого нет.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10374

      Bivaliy67 > zigbert 15 марта, 13:48

      Здрасте, а Бенфика?

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +59995

      zigbert > Bivaliy67 15 марта, 14:55

      Бенфика действительно еще играет. Это не есть хорошо.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7023

      Татарин за ЦСКА 15 марта, 12:28

      Это потому что ЦСКА слабовато в этом сезоне выступил.На следующий год нормально всё будет.
      В следующем сезоне Зенит,Краснодар,ЦСКА крепче будут и снова оторвемся от Португалии.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2227

      serppion > Татарин за ЦСКА 15 марта, 13:13

      Не скажи ГОП, пока не перепрыгнешь. Оторвешься ты... всё заработать надо!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +779

      lek! > Татарин за ЦСКА 15 марта, 13:45

      Эту фигню можно слышать после каждого вылета из евро кубков.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7023

      Татарин за ЦСКА > lek! 15 марта, 16:25

      Я думаю Зенит станет сильнее потому что Семак станет более умнее и сильнее как тренер,Краснодар усилится,да он и так сильный,у ЦСКА,после этой ЛЧ молодёжь сильнее начнет играть.Ну а на остальных посмотрим.(Спартак,Ростов и т.д)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7023

      Татарин за ЦСКА > serppion 15 марта, 16:26

      Вот посмотрим,тем более португальцы опять своих молодых распрададут и станут слабее

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +288

      Vratarь 15 марта, 11:55

      Ещё пара таких сезонов, и мы с полным правом займём своё седьмое место в рейтинге. И будет Прядкин о своих достижениях говорить: "Что я сделал? На седьмом месте в Европе!"

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +522

      Всем привет, я тут время > Vratarь 15 марта, 11:58

      Ну а посмотрев правде в глаза мы реально тянем на 5-6?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +288

      Vratarь > Всем привет, я тут время 15 марта, 12:17

      На шестое тянем, когда коня за х... не тянем. Просто больше некому на шестом быть. Порты? Тоже по дефициту только.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7023

      Татарин за ЦСКА > Всем привет, я тут время 15 марта, 12:28

      Ну куда лучше выступаем португальцев

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2451

      Агасфер 15 марта, 10:29

      Хватит хрень эту считать! У нас и так лишние клубы в еврокубках! Это для карликов-подтверждение достоинства,а для нашей страны-укор и позор.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2227

      serppion > Агасфер 15 марта, 13:27

      Есть у нас 3-4 команды, твердых "зачетников". Еще 1-2 команды, от которых можно ждать что угодно. И обязательно найдется поросёнок, который обосрётся на Кошице, Мольде, Санкт-Галлене, 1-18.
      Давайте мыслить реально - 6 место для нас пока что предел.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3958

      prezent2017 15 марта, 09:56

      Победы Зенита и набранные им очки тянут в ЕК посредственные команды из Москвы, живущие за счет судей и админресурса. А накер ему это надо?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2451

      Агасфер > prezent2017 15 марта, 10:30

      Чё,Путин,Матвиенко,Миллер,Мутко,Медведев и всё "Озеро" бросили вас совсем на произвол судьбы???А по ВИП-ложе этого и не скажешь...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7023

      Татарин за ЦСКА > prezent2017 15 марта, 12:29

      Ну ты вообще клоун

      4
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77058
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru