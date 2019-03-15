Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА

После вылета последних двух клубов – «Краснодара» и «Зенита» из еврокубков Россия приблизила к себе Португалию в таблице коэффициентов УЕФА.

После ответных игр 1/8 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы Россия заработала 0,167 балла и сохранила шестое место (50,549).

Рейтинг Франции после поражения «Лиона» и «Ренна» не изменился (58,498).

При этом Португалия (47,832), находящаяся на седьмой позиции, приблизилась к России на 0,6 балла.

Шестое место дает стране право делегировать в сезоне-2020/21 шесть клубов, из которых три смогут выступить в Лиге чемпионов.