Безвыигрышная серия «Зенита» на выезде в Лиге Европы составила 9 матчей

«Зенит» проиграл «Вильярреалу» (1:2) в гостевом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Петербургский клуб завершил выступление на турнире, проиграв испанскому клубу с общим счетом 2:5.

Серия команды Сергея Семака без побед на выезде в Лиге Европы составила девять матчей. Из них «Зенит» проиграл семь встреч и две свел к ничейному результату.

Последний раз команды выигрывала выездной матч Лиги Европы в декабре 2017 года – 3:1 с «Реалом Сосьедад» на групповой стадии прошлого сезона.

13-го марта выступление на турнире также завершил «Краснодар». Команда Мурада Мусаева пропустила от «Валенсии» на третьей добавленной минуте и завершила встречу вничью 1:1. Общий счет – 2:3.