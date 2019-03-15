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    Безвыигрышная серия «Зенита» на выезде в Лиге Европы составила 9 матчей

    «Зенит» проиграл «Вильярреалу» (1:2) в гостевом матче 1/8 финала Лиги Европы.

    Петербургский клуб завершил выступление на турнире, проиграв испанскому клубу с общим счетом 2:5.

    Серия команды Сергея Семака без побед на выезде в Лиге Европы составила девять матчей. Из них «Зенит» проиграл семь встреч и две свел к ничейному результату.

    Последний раз команды выигрывала выездной матч Лиги Европы в декабре 2017 года – 3:1 с «Реалом Сосьедад» на групповой стадии прошлого сезона.

    13-го марта выступление на турнире также завершил «Краснодар». Команда Мурада Мусаева пропустила от «Валенсии» на третьей добавленной минуте и завершила встречу вничью 1:1. Общий счет – 2:3.

    Источник: Бомбардир

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    15.03.2019 01:42
    Комментарии3
    ...
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      Рейтинг: +643

      sevsor 15 марта, 11:49

      Ну такой у нас на сегодня уровень футбола, в Лиге чемпионов считается удачным выход из группы, а в Лиге Европы наш предел 1/8...мда, как-то не впечатляет...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +258

      Tim-Timmy 15 марта, 06:50

      Тут классом очки не возьмёшь, тут играть надо

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3617

      84aivengo 15 марта, 06:45

      даешь новый рекорд !!!

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