К перерыву общий счет в противостоянии «Зенита» и «Вильярреала» – 1:4

«Вильярреал» принимает «Зенит» в рамках ответной встречи 1/8 финала Лиги Европы (1:0, перерыв).

На 29-й минуте счет открыл нападающий хозяев Жерар Морено.

Общий счет противостояния на данный момент – 4:1 в пользу испанского клуба.

Следить за событиями встречи в Вильярреале можно здесь.

Ранее «Краснодар» вылетел из турнира, пропустив на третьей добавленной минуте от «Валенсии» (1:1). Первый матч закончился победой испанского клуба со счетом 2:1. Команда Мурада Мусаева установила клубный антирекорд, продлив безвыигрышную серию до 10-ти матчей.