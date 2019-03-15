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    К перерыву общий счет в противостоянии «Зенита» и «Вильярреала» – 1:4

    «Вильярреал» принимает «Зенит» в рамках ответной встречи 1/8 финала Лиги Европы (1:0, перерыв).

    На 29-й минуте счет открыл нападающий хозяев Жерар Морено.

    Общий счет противостояния на данный момент – 4:1 в пользу испанского клуба.

    Следить за событиями встречи в Вильярреале можно здесь.

    Ранее «Краснодар» вылетел из турнира, пропустив на третьей добавленной минуте от «Валенсии» (1:1). Первый матч закончился победой испанского клуба со счетом 2:1. Команда Мурада Мусаева установила клубный антирекорд, продлив безвыигрышную серию до 10-ти матчей.

    Источник: Бомбардир

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    15.03.2019 00:00
    Комментарии11
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      Рейтинг: +29520

      Полная Канистра 15 марта, 12:34

      кончилась наша эпопея в Европе увы жаль

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +59995

      zigbert 15 марта, 12:10

      Начало было за Зенитом. Два великолепных момента имел Азмун. Но как всегда ,не забиваешь ты ,забивают тебе.

      2
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      Рейтинг: +5597

      ivanthebest 15 марта, 00:48

      Такое безвольное гаунецо...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17

      Tyb67km 15 марта, 00:35

      Ну поймите вы уже, Вы ДНИЩЕ.. Как мля Кааак вы еще возглавляете таблицу РФПЛ???

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +542

      kazak161 15 марта, 00:19

      Проект Газпрома!Шальке 04 и Зенит пока идут в ровень!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +400

      Мы ЦСКА 15 марта, 00:12

      ПО_ЗО_РИ_ЩЕ

      1
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      Рейтинг: +134

      FCTB 15 марта, 00:11

      Браво.. Настоящая игра 11 миллионеров!!
      Пол команды надо разогнать и Семака убирать надо. Не тянет он Зенит при всем уважение к Богданычу.
      Хотя в Зените тренеров хороших было мало. Не команда, а сборище баранов!!! Выгнать с клуба и отправить работать в шахту 20 часов в сутки.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +341

      Файдаэн > FCTB 15 марта, 00:28

      Луческу, Манчини, Семак... Вам ещё не надоело тренеров менять как перчатки? Не приходило в голову, что проблема явно не в них?

      1
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      Рейтинг: +129

      CSKA57 15 марта, 00:07

      Жаль, что не выключил телевизор после первого тайма...

      3
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      Рейтинг: +1124

      Shaitan. 15 марта, 00:07

      Думали мы этот колхоз обыграем?
      Ваши ожидания - ваши проблемы

      3
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      Рейтинг: +670

      Леха из Твери 15 марта, 00:03

      Уже 1-5.

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