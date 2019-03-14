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    10 матчей подряд без побед – антирекорд «Краснодара»

    «Краснодар» сыграл вничью с «Валенсией» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы (1:1), пропустив на третьей добавленной минуте.

    Команда Мурада Мусаева уступила испанскому клубу по сумме встреч – 2:3.

    «Быки» продлили безвыигрышную серию до 10-ти официальных матчей. Это клубный антирекорд. Последняя победа команды состоялась 2-го декабря – 2:0 с «Уралом» в 16-м туре чемпионата России.

    «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от «Зенита» – пять очков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.03.2019 23:16
    Комментарии3
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      Рейтинг: +59995

      zigbert 15 марта, 12:00

      Игра есть а победы придут.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +105

      Alekxei Z. 15 марта, 10:15

      После гола краснодара и слёз подумал , рано плачишь ...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +254

      fhnv 14 марта, 23:57

      Очень растроился... (((( ведь так была близка победа!!...

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