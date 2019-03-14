10 матчей подряд без побед – антирекорд «Краснодара»

«Краснодар» сыграл вничью с «Валенсией» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы (1:1), пропустив на третьей добавленной минуте.

Команда Мурада Мусаева уступила испанскому клубу по сумме встреч – 2:3.

«Быки» продлили безвыигрышную серию до 10-ти официальных матчей. Это клубный антирекорд. Последняя победа команды состоялась 2-го декабря – 2:0 с «Уралом» в 16-м туре чемпионата России.

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от «Зенита» – пять очков.