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    Football Italia: Икарди не хочет тренироваться из-за болей в колене

    Нападающий «Интера» Мауро Икарди после тренировки подошел к главному тренеру команды Лучано Спаллетти в сопровождении клубных врачей.

    Футболист рассказал, что у него боли в колене и заявил, что не желает тренироваться с командой.

    Пятого марта Икарди может провести новую беседу со Спаллетти. При этом никаких новых переговоров о контракте не запланировано.

    • 13 февраля форварда лишили капитанской повязки из-за агрессивных требований супруги и агента Икарди – Ванды Нара.
    • В текущем сезоне 26-летний Икарди провел 28 матчей во всех турнирах и забил 15 голов.
    • Его контракт с миланским клубом действует до лета 2021 года.

    Источник: Football Italia

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    05.03.2019 08:58
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +493

      Звезда запаса 25 апреля 2019, 07:38

      Ванда не разрешает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 5 марта 2019, 21:48

      Гнать его пора из команды.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2403

      SarJr 5 марта 2019, 10:27

      А мне казалось, он просто не хочет тренироваться

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 5 марта 2019, 09:09

      Наложите ему на колено капитанскую повязку и колено перестанет болеть...

      2
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