Football Italia: Икарди не хочет тренироваться из-за болей в колене

Ванда не разрешает.
Нападающий «Интера» Мауро Икарди после тренировки подошел к главному тренеру команды Лучано Спаллетти в сопровождении клубных врачей.
Футболист рассказал, что у него боли в колене и заявил, что не желает тренироваться с командой.
Пятого марта Икарди может провести новую беседу со Спаллетти. При этом никаких новых переговоров о контракте не запланировано.
- 13 февраля форварда лишили капитанской повязки из-за агрессивных требований супруги и агента Икарди – Ванды Нара.
- В текущем сезоне 26-летний Икарди провел 28 матчей во всех турнирах и забил 15 голов.
- Его контракт с миланским клубом действует до лета 2021 года.