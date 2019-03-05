Football Italia: Икарди не хочет тренироваться из-за болей в колене

Нападающий «Интера» Мауро Икарди после тренировки подошел к главному тренеру команды Лучано Спаллетти в сопровождении клубных врачей.

Футболист рассказал, что у него боли в колене и заявил, что не желает тренироваться с командой.

Пятого марта Икарди может провести новую беседу со Спаллетти. При этом никаких новых переговоров о контракте не запланировано.