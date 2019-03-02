АПЛ. «МЮ» обыграл «Саутгемптон» и поднялся на четвертое место, «Сити» выиграл у «Борнмута»

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Саутгемптон» в матче 29-го тура АПЛ со счетом 3:2. Два гола в составе «МЮ» забил форвард Ромелу Лукаку.

«МЮ» набрал 58 очков и поднялся на четвертое место, обойдя «Арсенал» (57 очков).

В другом матче «Манчестер Сити» выиграл у «Борнмута» – 1:0. Команда Хосепа Гвардиолы возглавила таблицу с 71 очком. У «Ливерпуля», который идет вторым (69 очков), игра в запасе.

Результаты других матчей;

Чемпионат Англии. АПЛ. 29-й тур

Бернли – Кристал Пэлас – 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Бардсли (в свои ворота), 15; 0:2 – Батшуайи, 48; 0:3 – Заха, 76; 1:3 – Барнс, 90.

Борнмут – Манчестер Сити – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Марез, 55.

Брайтон – Хаддерсфилд – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Андоне, 78.

Вулверхэмптон – Кардифф – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Жота, 16; 2:0 – Хименес, 18.

Манчестер Юнайтед – Саутгемптон – 3:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Валери, 26; 1:1 – Перейра, 53; 2:1 – Лукаку, 59; 2:2 – Уорд-Проуз, 75; 3:2 – Лукаку, 89.

Нереализованный пенальти: Погба, 90+4 – нет.

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