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    АПЛ. «МЮ» обыграл «Саутгемптон» и поднялся на четвертое место, «Сити» выиграл у «Борнмута»

    «Манчестер Юнайтед» обыграл «Саутгемптон» в матче 29-го тура АПЛ со счетом 3:2. Два гола в составе «МЮ» забил форвард Ромелу Лукаку.

    «МЮ» набрал 58 очков и поднялся на четвертое место, обойдя «Арсенал» (57 очков).

    В другом матче «Манчестер Сити» выиграл у «Борнмута» – 1:0. Команда Хосепа Гвардиолы возглавила таблицу с 71 очком. У «Ливерпуля», который идет вторым (69 очков), игра в запасе.

    Результаты других матчей;

    Чемпионат Англии. АПЛ. 29-й тур

    Бернли – Кристал Пэлас – 1:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Бардсли (в свои ворота), 15; 0:2 – Батшуайи, 48; 0:3 – Заха, 76; 1:3 – Барнс, 90.

    Борнмут – Манчестер Сити – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Марез, 55.

    Брайтон – Хаддерсфилд – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Андоне, 78.

    Вулверхэмптон – Кардифф – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Жота, 16; 2:0 – Хименес, 18.

    Манчестер Юнайтед – Саутгемптон – 3:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Валери, 26; 1:1 – Перейра, 53; 2:1 – Лукаку, 59; 2:2 – Уорд-Проуз, 75; 3:2 – Лукаку, 89.

    Нереализованный пенальти: Погба, 90+4 – нет.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    02.03.2019 19:55
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    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 3 марта 2019, 11:29

      МЮ не без основания нацелился на 3е место.

      6
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    • ...
      Рейтинг: +67330

      portero 2 марта 2019, 21:46

      рад за Сульшера , что вытащили игру. три очка!

      14
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    • ...
      Рейтинг: +1450

      Sedoi_Goblin 2 марта 2019, 20:43

      А третье место близко,близко... Обе команды красиво сыграли! Респект!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > Sedoi_Goblin 2 марта 2019, 21:50

      у Тотена будут потери , сложный график.
      но и МЮ с лидерами будет проверка на прочность.

      16
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1450

      Sedoi_Goblin > portero 2 марта 2019, 22:00

      Я в предвкушении!! Заключительный отрезок чемпионата сплошная интрига! Будем посмотреть)))

      2
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      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > Sedoi_Goblin 2 марта 2019, 22:02

      Сульшер внес свою душу в игру, это так редко в наши дни.

      16
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      ...
      Рейтинг: +1450

      Sedoi_Goblin > portero 2 марта 2019, 22:05

      Свой доску для команды,вроде как.. Духовный наследник САФа! Я так думаю)))

      3
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      Рейтинг: +67330

      portero > Sedoi_Goblin 2 марта 2019, 22:07

      ему желаю удачи как человеку, если у него получится как у САФА это будет просто великолепно для МЮ и простых болельщиков.

      16
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    • ...
      Рейтинг: +288

      Cнег 2 марта 2019, 20:05

      Трудный, сложный матч. А лёгких уже и не будет, если рвёшься к вершине. МЮ- сила и дух< направляемый Сульшером. Побед вам!

      3
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      Рейтинг: +67330

      portero > Cнег 2 марта 2019, 21:49

      да следующие будут проверкой на прочность

      15
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      ...
      Рейтинг: +1450

      Sedoi_Goblin > portero 2 марта 2019, 22:08

      У вас сегодня тоже веселуха намечается!! Удачи!!

      2
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