«Наполи», «Челси» и «Арсенал» вышли в 1/8 финала Лиги Европы

Завершились матчи 1/16 финала Лиги Европы. По итогам встреч в следующую стадию турнира вышли:

«Айнтрахт» (Германия) «Арсенал» (Англия) «Бенфика» (Португалия) «Валенсия» (Испания) «Вильярреал» (Испания) «Динамо» (Хорватия) «Динамо» (Украина) «Зальцбург» (Австрия) «Зенит» (Россия) «Интер» (Италия) «Краснодар» (Россия) «Наполи» (Италия) «Ренн» (Франция) «Севилья» (Испания) «Славия» (Чехия) «Челси» (Англия)

Жеребьевка пройдет в пятницу, 22 февраля, и начнется в 15:00 по московскому времени.

Матчи 1/8 финала пройдут 7 и 14 марта. Команды, которые выпадут в жеребьевке первыми, проведут первые матчи дома.