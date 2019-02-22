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    «Наполи», «Челси» и «Арсенал» вышли в 1/8 финала Лиги Европы

    Завершились матчи 1/16 финала Лиги Европы. По итогам встреч в следующую стадию турнира вышли:

    1. «Айнтрахт» (Германия)
    2. «Арсенал» (Англия)
    3. «Бенфика» (Португалия)
    4. «Валенсия» (Испания)
    5. «Вильярреал» (Испания)
    6. «Динамо» (Хорватия)
    7. «Динамо» (Украина)
    8. «Зальцбург» (Австрия)
    9. «Зенит» (Россия)
    10. «Интер» (Италия)
    11. «Краснодар» (Россия)
    12. «Наполи» (Италия)
    13. «Ренн» (Франция)
    14. «Севилья» (Испания)
    15. «Славия» (Чехия)
    16. «Челси» (Англия)

    Жеребьевка пройдет в пятницу, 22 февраля, и начнется в 15:00 по московскому времени.

    Матчи 1/8 финала пройдут 7 и 14 марта. Команды, которые выпадут в жеребьевке первыми, проведут первые матчи дома.

    Источник: «Бомбардир»

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    22.02.2019 01:22
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -28

      ivannaumov 22 февраля 2019, 08:27

      Народ я нарыл способ как без спорта и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, просто надел и включил. А сейчас его можно купить в 2 раза дешевле чем я покупал, я вот купил еще 1 на подарок. Вот подробно о нем ---- http://tok.pw/sportmen

      -1
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 22 февраля 2019, 05:11

      Уткин: «Сбрею бороду, если «Краснодар» пройдет «Байер»

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 > Докторо123 22 февраля 2019, 05:35

      Интересно, он это будет делать в прямом эфире ?

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