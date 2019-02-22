«Наполи», «Челси» и «Арсенал» вышли в 1/8 финала Лиги Европы

Народ я нарыл способ как без спорта и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, просто надел и включил. А сейчас его можно купить в 2 раза дешевле чем я покупал, я вот купил еще 1 на подарок. Вот подробно о нем ---- http://tok.pw/sportmen
Завершились матчи 1/16 финала Лиги Европы. По итогам встреч в следующую стадию турнира вышли:
- «Айнтрахт» (Германия)
- «Арсенал» (Англия)
- «Бенфика» (Португалия)
- «Валенсия» (Испания)
- «Вильярреал» (Испания)
- «Динамо» (Хорватия)
- «Динамо» (Украина)
- «Зальцбург» (Австрия)
- «Зенит» (Россия)
- «Интер» (Италия)
- «Краснодар» (Россия)
- «Наполи» (Италия)
- «Ренн» (Франция)
- «Севилья» (Испания)
- «Славия» (Чехия)
- «Челси» (Англия)
Жеребьевка пройдет в пятницу, 22 февраля, и начнется в 15:00 по московскому времени.
Матчи 1/8 финала пройдут 7 и 14 марта. Команды, которые выпадут в жеребьевке первыми, проведут первые матчи дома.