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    Спаллетти – о смене капитана «Интера»: «Это решение не против Икарди, а в пользу клуба»

    Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти прокомментировал ситуацию с Мауро Икарди.

    Клуб лишил аргентинца капитанской повязки, предположительно, из-за отсутствия лидерских качеств. Также известно о возможном уходе 25-летнего футболиста в «Ювентус».

    «Решение по капитанской повязке было трудным, но важно быть справедливым. В нашей раздевалке ни у кого нет секретов, мы говорим все четко и в лицо друг другу. Это решение не против Икарди, а в пользу клуба. Мы обсудили с ним об этом вчера.

    Как говорилось в заявлении клуба, у Икарди есть проблема (о травме – прим. «Бомбардира»). Он восстанавливается с помощью персонала и сейчас не готов играть», – сказал итальянец.

    Источник: Football Italia

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    16.02.2019 17:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 17 февраля 2019, 11:57

      В таком случае его уход из команды теперь трудно остановить.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 16 февраля 2019, 17:50

      Это только добавило проблем и так в сложных отношениях Икарди, его жены и менеджмента клуба. Тяжело шли переговоры по продлению контракта, стороны были неуступчивы, а теперь расставание неминуемо. Пойдёт это на пользу клубу как и самому футболисту время покажет...

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