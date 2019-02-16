Спаллетти – о смене капитана «Интера»: «Это решение не против Икарди, а в пользу клуба»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти прокомментировал ситуацию с Мауро Икарди.

Клуб лишил аргентинца капитанской повязки, предположительно, из-за отсутствия лидерских качеств. Также известно о возможном уходе 25-летнего футболиста в «Ювентус».

«Решение по капитанской повязке было трудным, но важно быть справедливым. В нашей раздевалке ни у кого нет секретов, мы говорим все четко и в лицо друг другу. Это решение не против Икарди, а в пользу клуба. Мы обсудили с ним об этом вчера.

Как говорилось в заявлении клуба, у Икарди есть проблема (о травме – прим. «Бомбардира»). Он восстанавливается с помощью персонала и сейчас не готов играть», – сказал итальянец.