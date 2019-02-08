Адвокат отказался возглавить «Фейеноорд»

Главный тренер «Утрехта» Дик Адвокат отказался от возможности возглавить «Фейеноорд» в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что 71-летний специалист летом сменит в роттердамском клубе Джованни ван Бронкхорста.

«Мы провели встречу [с руководством «Фейеноорда»], но я решил не продолжать.

Для начала позвольте объяснить, что интерес со стороны «Фейеноорда» – большая честь для меня. Но вокруг моего возможного назначения была такая негативная атмосфера, что я просто не хочу этого делать», – сказал Адвокат.