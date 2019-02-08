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    Адвокат отказался возглавить «Фейеноорд»

    Главный тренер «Утрехта» Дик Адвокат отказался от возможности возглавить «Фейеноорд» в следующем сезоне.

    Ранее сообщалось, что 71-летний специалист летом сменит в роттердамском клубе Джованни ван Бронкхорста.

    «Мы провели встречу [с руководством «Фейеноорда»], но я решил не продолжать.

    Для начала позвольте объяснить, что интерес со стороны «Фейеноорда» – большая честь для меня. Но вокруг моего возможного назначения была такая негативная атмосфера, что я просто не хочу этого делать», – сказал Адвокат.

    • Ранее Адвокат тренировал «Зенит» и сборную России.
    • «Утрехт» под руководством голландца занимает шестое место в турнирной таблице Эредивизие, набрав 28 очков в 28 матчах.

    Источник: NOS

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    08.02.2019 18:40
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 8 февраля 2019, 19:37

      Фейеноорд не много лучше Утрехта.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 8 февраля 2019, 19:01

      Нахер ему это нужно, это же не халява.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20840

      derrik2000 8 февраля 2019, 18:56

      Ждёт предложения от Миллера возглавить Зенит. )))

      1
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