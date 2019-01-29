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    Доннарумма, Пентек и Инсинье — в составах «Милана» и «Наполи» на четвертьфинал Кубка Италии

    «Милан» и «Наполи» объявили стартовые составы на матч 1/4 Кубка Италии.

    «Милан»: Доннарумма, Абате, Мусаччио, Алесио, Лаксальт, Кесси, Бакайоко, Пакета, Кастильехо, Пентек, Борини.

    «Наполи»: Мерет, Малку, Кулибали, Максимович, Гулам, Фабиан, Аллан, Диавара, Зелински, Инсинье, Милик.

    Матч начнется в 22:45 по московскому времени на «Сан Сиро». Следить его событиями можно будет здесь.

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Официальный твиттер «Наполи»

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    29.01.2019 22:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 29 января 2019, 23:08

      Если в чемпионате сыграли 0:0, то может в кубковом матче будут забитые голы.

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