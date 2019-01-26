Канте готов проспонсировать поиски Салы. Они вместе играли за «Кан»

24 января полиция Гернси сообщала о прекращении поисков самолета, на котором летел форвард «Кардиффа» Эмилиано Сала.

В операции были задействованы два самолета и спасательную шлюпка, но два дня поисков не дали результата.

По информации Calciomercato, полузащитник «Челси» Н'Голо Канте готов заплатить за возобновление операции. В 2015 году они вместе выступали за французский «Кан», откуда француз позже перешел в «Лестер», а аргентинец по условию аренды вернулся в «Бордо» и вскоре стал игроком «Нанта».

Переход 28-летнего Салы из «Нанта» за 20 миллионов фунтов стал самым дорогим в истории валлийского клуба.

Сегодня, 26 января, журналист The Footie News Скотт Солтер сообщил о том, что Илкай Гюндоган, Корентен Толиссо и другие футболисты европейских клубов суммарно собрали 100 тысяч фунтов на повторные поиски Салы.