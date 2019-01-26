Лига 1. Головин не помог «Монако» уйти от поражения в игре с «Дижоном» и другие результаты

«Монако» после увольнения Тьерри Анри потерпел очередное поражение. В игре 22-го тура чемпионата Франции команда Александра Головина проиграла «Дижону». Россиянин появился на поле 68-й минуте, сменив Сеска Фабрегаса. Результативными действиями в игре он не отметился.

Другие результаты тура:

Чемпионат Франции. Лига 1. 10-й тур

Дижон – Монако – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Квон Чанг-Хун, 24; Слити, 69.

Удаление: Налдо, 60.

Генгам – Реймс – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Кафаро, 38.

Ницца – Ним – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Аттал, 41; 2:0 – Сен-Максимен, 54.

Страсбур – Бордо – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Лала, 90+3.

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