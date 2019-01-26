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    Лига 1. Головин не помог «Монако» уйти от поражения в игре с «Дижоном» и другие результаты

    «Монако» после увольнения Тьерри Анри потерпел очередное поражение. В игре 22-го тура чемпионата Франции команда Александра Головина проиграла «Дижону». Россиянин появился на поле 68-й минуте, сменив Сеска Фабрегаса. Результативными действиями в игре он не отметился.

    Другие результаты тура:

    Чемпионат Франции. Лига 1. 10-й тур

    Дижон – Монако – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Квон Чанг-Хун, 24; Слити, 69.

    Удаление: Налдо, 60.

    Генгам – Реймс – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Кафаро, 38.

    Ницца – Ним – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Аттал, 41; 2:0 – Сен-Максимен, 54.

    Страсбур – Бордо – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Лала, 90+3.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.01.2019 23:59
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2030

      morgan59 27 января 2019, 11:05

      Eвропа для наших футболистов- МОГИЛА. Где родился там и пригодился. Не любят наших в Европе. Не нужно было туда ехать вообще. Играл бы в ЦСКА, был бы в основе. Был бы в лидерах. Помог бы команде в ЕК. А так вылетит вместе с Модако, и будет в пердиве лягушачьего ногомяча гнить .

      0
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 > morgan59 27 января 2019, 16:23

      Это первый матч ,когда Шурик был на скамейке в Монако. И выход его был уже после того,как удалили Налдо,и через минуту Монако снова пропускает. Оборона слабое место Монако и не только.

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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 27 января 2019, 10:32

      Головин то ли попал не в ту команду, либо как игрок оказался полный 0, скорее второе.

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      Рейтинг: +2030

      morgan59 > Тони Монтана Б 27 января 2019, 11:08

      Его игнорирует вся команда. В команде полная анархия. Монако - полный отстой. Нужно разгонять этот состав и набирать новый.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 27 января 2019, 08:50

      О, Монако судя по заглавию статьи уже стала командой А. Головина.

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      Рейтинг: +882

      talgatnurzhanov2006 27 января 2019, 06:04

      Анри обратно надо звать а жардима на выход.теперь уж точно поможет!!!

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 27 января 2019, 01:11

      Какая все таки скучная лига 1.

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      Рейтинг: +2501

      B.G. 27 января 2019, 00:55

      Головин попал....не в то время и не в ту команду....возвращаться к коням как то надо.

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      Рейтинг: +111

      shikari_ 27 января 2019, 00:39

      да там и Фабрегас с Фалькао не помогают, а Налдо как вишенка на торте.

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > shikari_ 27 января 2019, 01:12

      Налдо уже второй раз подставляет клуб

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