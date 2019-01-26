Лига 1. Головин не помог «Монако» уйти от поражения в игре с «Дижоном» и другие результаты

Eвропа для наших футболистов- МОГИЛА. Где родился там и пригодился. Не любят наших в Европе. Не нужно было туда ехать вообще. Играл бы в ЦСКА, был бы в основе. Был бы в лидерах. Помог бы команде в ЕК. А так вылетит вместе с Модако, и будет в пердиве лягушачьего ногомяча гнить .
«Монако» после увольнения Тьерри Анри потерпел очередное поражение. В игре 22-го тура чемпионата Франции команда Александра Головина проиграла «Дижону». Россиянин появился на поле 68-й минуте, сменив Сеска Фабрегаса. Результативными действиями в игре он не отметился.
Другие результаты тура:
Чемпионат Франции. Лига 1. 10-й тур
Голы: 1:0 – Квон Чанг-Хун, 24; Слити, 69.
Удаление: Налдо, 60.
Гол: 0:1 – Кафаро, 38.
Голы: 1:0 – Аттал, 41; 2:0 – Сен-Максимен, 54.
Гол: 1:0 – Лала, 90+3.