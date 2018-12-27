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    Гендиректор «Кайрата»: «Переход Самедова? Даже не слышал о таком»

    Генеральный директор «Кайрата» Марат Баймуханов прокомментировал информацию о возможном приобретении экс-полузащитника «Спартака» Александра Самедова.

    «Даже не слышал о таком. Каждый день появляются какие-то слухи. Скорее всего, данную ситуацию раздувают российские журналисты», – сказал Баймуханов.

    5 января Самедов расторг контракт со «Спартаком» по обоюдному согласию сторон.

    • Игрок выступал за московский клуб с 2017 года.
    • В этом сезоне хавбек провел в РПЛ восемь матчей и отдал одну голевую передачу.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:31
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4240

      Сильвербой 36 минут назад

      О наших суперзвездах даже в дружественном Казахстане не слышали, а у нас им зарплату по 2 ляма в год платят!!!

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