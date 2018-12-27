Гендиректор «Кайрата»: «Переход Самедова? Даже не слышал о таком»

О наших суперзвездах даже в дружественном Казахстане не слышали, а у нас им зарплату по 2 ляма в год платят!!!
Генеральный директор «Кайрата» Марат Баймуханов прокомментировал информацию о возможном приобретении экс-полузащитника «Спартака» Александра Самедова.
«Даже не слышал о таком. Каждый день появляются какие-то слухи. Скорее всего, данную ситуацию раздувают российские журналисты», – сказал Баймуханов.
5 января Самедов расторг контракт со «Спартаком» по обоюдному согласию сторон.
- Игрок выступал за московский клуб с 2017 года.
- В этом сезоне хавбек провел в РПЛ восемь матчей и отдал одну голевую передачу.