Гендиректор «Кайрата»: «Переход Самедова? Даже не слышал о таком»

Генеральный директор «Кайрата» Марат Баймуханов прокомментировал информацию о возможном приобретении экс-полузащитника «Спартака» Александра Самедова.

«Даже не слышал о таком. Каждый день появляются какие-то слухи. Скорее всего, данную ситуацию раздувают российские журналисты», – сказал Баймуханов.

5 января Самедов расторг контракт со «Спартаком» по обоюдному согласию сторон.