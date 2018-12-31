Моуринью, Венгер и Жардим – среди кандидатов на должность главного тренера «Бенфики»

«Бомбардир» писал об отставке главного тренера «Бенфики» Руи Витории.

По данным Renascença, пост Витории может занять Жозе Моуринью, который 18-го декабря ушел из «Манчестер Юнайтед» после двух с половиной лет работы.

На должность также претендует экс-главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер. Прежде ряд СМИ связывал француза с работой спортивного директора «Пари Сен-Жермен».

Редакция Renascença отметила шансы бывшего тренера «Монако» Леонарду Жардима, а также Марку Силвы, работающего с «Эвертоном». Возможно возвращение Жорже Жезуша. Главный тренер «Аль-Хиляля» возглавлял лиссабонский клуб с 2009-го по 2015-й год.