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    Моуринью, Венгер и Жардим – среди кандидатов на должность главного тренера «Бенфики»

    «Бомбардир» писал об отставке главного тренера «Бенфики» Руи Витории.

    По данным Renascença, пост Витории может занять Жозе Моуринью, который 18-го декабря ушел из «Манчестер Юнайтед» после двух с половиной лет работы.

    На должность также претендует экс-главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер. Прежде ряд СМИ связывал француза с работой спортивного директора «Пари Сен-Жермен».

    Редакция Renascença отметила шансы бывшего тренера «Монако» Леонарду Жардима, а также Марку Силвы, работающего с «Эвертоном». Возможно возвращение Жорже Жезуша. Главный тренер «Аль-Хиляля» возглавлял лиссабонский клуб с 2009-го по 2015-й год.

    • После 15-ти туров чемпионата Португалии «Бенфика» занимает пятое место в турнирной таблице
    • Соперник команды по плей-офф Лиги Европы – «Галатасарай»

    Источник: Renascença

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