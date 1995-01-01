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    Обладатель Golden Boy-2018 Де Лигт: «Роналду или Месси? Выберу Зиеша»

    Голландское издание AD опубликовало интервью с защитником «Аякса» Матейсом Де Лигтом, который накануне выиграл Golden Boy-2018.

    Итальянская газета Tuttosport с 2003 года присуждает награду лучшему игроку мира в возрасте до 21-го года по версии.

    «Трансфер в «Ювентус»? Италия – отличная страна для игры в футбол, но на данный момент я не готов к уходу из «Аякса». Мы боремся за чемпионство и по-прежнем играем в Лиге чемпионов, поэтому я даже не думаю о других клубах.

    Мой спортивный идол – Криштиану Роналду. Кого бы я выбрал между ним и Лионелем Месси? Хакима Зиеша», – сказал 19-летний голландец, вызвав смех аудитории.

    25-летний полузащитник «Аякс» Зиеш с 10-ю голами является пятым бомбардиром текущего сезона чемпионата Голландии. Амстердамцы идут вторыми в чемпионской гонке, отставая от лидера «ПСВ» на два очка.

    Источник: AD

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4605

      Cules2013 6 часов назад

      Я бы Хакима не прочь увидеть в Барсе.

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