АПЛ. «Тоттенхэм» вырвал победу над «Бернли», «Лестер» проиграл «Кристал Пэлас»

«Тоттенхэм» обыграл «Бернли» в матче 17-го тура АПЛ со счетом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Кристиан Эриксен на 91-й минуте встречи.

«Тоттенхэм» с 39-ю очками занимает третью строчку в таблице, «Бернли» с 12-ю очками идет 17-м.

Результаты других матчей:

Чемпионат Англии. АПЛ. 17-й тур

Уотфорд – Кардифф – 3:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Деулофеу, 16; 2:0 – Холебас, 52; 3:0 – Кина, 68; 3:1 – Хойлетт, 80; 3:2 – Рейд, 82.

Хаддерсфилд – Ньюкасл – 0:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Рондон, 55.

Кристал Пэлас – Лестер – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Миливоевич, 39.

Вулверхэмптон – Борнмут – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Хименес, 12; 2:0 – Карвалейру, 90+4.

Тоттенхэм – Бернли – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Эриксен, 90+1.

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