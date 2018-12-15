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    • АПЛ. «Тоттенхэм» вырвал победу над «Бернли», «Лестер» проиграл «Кристал Пэлас»

    АПЛ. «Тоттенхэм» вырвал победу над «Бернли», «Лестер» проиграл «Кристал Пэлас»

    «Тоттенхэм» обыграл «Бернли» в матче 17-го тура АПЛ со счетом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Кристиан Эриксен на 91-й минуте встречи.

    «Тоттенхэм» с 39-ю очками занимает третью строчку в таблице, «Бернли» с 12-ю очками идет 17-м.

    Результаты других матчей:

    Чемпионат Англии. АПЛ. 17-й тур

    Уотфорд – Кардифф – 3:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Деулофеу, 16; 2:0 – Холебас, 52; 3:0 – Кина, 68; 3:1 – Хойлетт, 80; 3:2 – Рейд, 82.

    Хаддерсфилд – Ньюкасл – 0:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Рондон, 55.

    Кристал Пэлас – Лестер – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Миливоевич, 39.

    Вулверхэмптон – Борнмут – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Хименес, 12; 2:0 – Карвалейру, 90+4.

    Тоттенхэм – Бернли – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Эриксен, 90+1.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.12.2018 19:59
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +1307

      21082014 15 декабря 2018, 20:07

      погодные условия в Лондоне немало повлияли на качество,продемонстрированного футбола.Эриксен вышел на замену и решил исход поединка.чрезвычайно нелегкая победа хозяев.

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