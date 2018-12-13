«Краснодар» пропустил третий гол от «Севильи». Судья назначил пенальти за игру Рамиреса рукой на линии ворот и удалил эквадорца

«Краснодар» в матче 6-го тура групповой стадии Лиги Европы играет на выезде против «Севильи».

К 68-й минуте счет 3:0 в пользу испанского клуба. На 49-й минуте полузащитник хозяев Эвер Банега реализовал пенальти, назначенный за игру рукой защитника Кристиана Рамиреса на линии ворот. Игрок получил вторую красную карточку за восемь минут.

В случае поражения «быки» опустятся на вторую строчку, но оформят выход в плей-офф. если параллельный матч «Акхисара» и «Стандарда» закончится с текущим счетом 0:0.

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