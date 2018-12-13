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    • «Краснодар» пропустил третий гол от «Севильи». Судья назначил пенальти за игру Рамиреса рукой на линии ворот и удалил эквадорца

    «Краснодар» пропустил третий гол от «Севильи». Судья назначил пенальти за игру Рамиреса рукой на линии ворот и удалил эквадорца

    «Краснодар» в матче 6-го тура групповой стадии Лиги Европы играет на выезде против «Севильи».

    К 68-й минуте счет 3:0 в пользу испанского клуба. На 49-й минуте полузащитник хозяев Эвер Банега реализовал пенальти, назначенный за игру рукой защитника Кристиана Рамиреса на линии ворот. Игрок получил вторую красную карточку за восемь минут.

    В случае поражения «быки» опустятся на вторую строчку, но оформят выход в плей-офф. если параллельный матч «Акхисара» и «Стандарда» закончится с текущим счетом 0:0.

    Следить за событиями встречи на стадионе имени Романа Санчеса Писхуана можно по ссылке.

    Источник: Бомбардир

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    13.12.2018 22:23
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +117

      Dj_CBEPXY 13 декабря 2018, 23:51

      Поздравляю Краснодар, но еще бы немного и обоссались по полной, нельзя так играть когда есть шанс не выйти P.S. но главное вышли, еще раз поздравляю

      0
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 13 декабря 2018, 23:33

      Может одному мне в динамике показалось, но до игры рукой Рамиреса была игра во вратаря (Бен Йеддер врезался в Крицюка)...если так, то сперва должен был быть зафиксирован фол в атаке

      0
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      Рейтинг: +799

      амани 13 декабря 2018, 23:19

      Краснодар, поздравляю!

      0
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      Рейтинг: +12624

      Вомбат 13 декабря 2018, 23:05

      Как игрок в футбол может получить "вторую красную карточку за восемь минут"? Кто знает, объясните.

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      Рейтинг: +495

      Олег Колесов > Вомбат 13 декабря 2018, 23:19

      Из разряда фантастики.

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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 13 декабря 2018, 22:50

      Хоть кого то можно поздравить )))

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      Рейтинг: +5904

      mialkov 13 декабря 2018, 22:43

      Полная задница(((((

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