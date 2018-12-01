Лига 1. Гол Шкулетича принес «Монпелье» победу над «Монако» и другие результаты

В матче 15-го тура Лиги 1 «Монпелье» в гостях обыграл «Монако» (2:1). Победный гол забил экс-нападающий «Локомотива» Петар Шкулетич.

Российский полузащитник хозяев Александр Головин провел на поле всю игру и не отметился результативными действиями.

С результатами других встреч можно ознакомиться ниже.

Чемпионат Франции. Лига 1. 15-й тур

Монако – Монпелье – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Тилеманс, 43; 1:1 – Лаборде, 81; 1:2 – Шкулетич, 86.

Ним – Амьен – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Буанга, 45; 2:0 – Алиуи, 76; 3:0 – Алиуи, 87.

Анжер – Кан – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Капелле, 51; 1:1 – Бове, 62.

Генгам – Ницца – 0:0

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