Лига 1. Гол Шкулетича принес «Монпелье» победу над «Монако» и другие результаты

Головин не повышает свою квалификацию, а деградирует...........Жаль парня.
В матче 15-го тура Лиги 1 «Монпелье» в гостях обыграл «Монако» (2:1). Победный гол забил экс-нападающий «Локомотива» Петар Шкулетич.
Российский полузащитник хозяев Александр Головин провел на поле всю игру и не отметился результативными действиями.
С результатами других встреч можно ознакомиться ниже.
Чемпионат Франции. Лига 1. 15-й тур
Голы: 1:0 – Тилеманс, 43; 1:1 – Лаборде, 81; 1:2 – Шкулетич, 86.
Голы: 1:0 – Буанга, 45; 2:0 – Алиуи, 76; 3:0 – Алиуи, 87.
Голы: 1:0 – Капелле, 51; 1:1 – Бове, 62.