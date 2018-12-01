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    • Лига 1. Гол Шкулетича принес «Монпелье» победу над «Монако» и другие результаты

    Лига 1. Гол Шкулетича принес «Монпелье» победу над «Монако» и другие результаты

    В матче 15-го тура Лиги 1 «Монпелье» в гостях обыграл «Монако» (2:1). Победный гол забил экс-нападающий «Локомотива» Петар Шкулетич.

    Российский полузащитник хозяев Александр Головин провел на поле всю игру и не отметился результативными действиями.

    С результатами других встреч можно ознакомиться ниже.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 15-й тур

    Монако – Монпелье – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Тилеманс, 43; 1:1 – Лаборде, 81; 1:2 – Шкулетич, 86.

    Ним – Амьен – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Буанга, 45; 2:0 – Алиуи, 76; 3:0 – Алиуи, 87.

    Анжер – Кан – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Капелле, 51; 1:1 – Бове, 62.

    Генгам – Ницца – 0:0

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.12.2018 23:52
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1532

      starche 2 декабря 2018, 22:37

      Головин не повышает свою квалификацию, а деградирует...........Жаль парня.

      0
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      Рейтинг: +1024

      Нас Много 2 декабря 2018, 10:12

      Эх Головин, Головин. Лез в Европу, а попал в говно... Играйте дома пацаны и плюйте в морду тому, кто подбивает вас вершить карьеру в Европе.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 2 декабря 2018, 09:50

      В чемпинате Франции ПСЖ особняком, а следом плотно идёт 6 команд, как и плотно 6 команд внизу болтается, с которыми "Монако" и бултыхаться за выживание.

      1
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      Рейтинг: +220

      лёха ёжик 2 декабря 2018, 06:28

      монако.говно.головин угадал с командой

      1
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      Рейтинг: +9050

      vladik12 2 декабря 2018, 02:00

      А можно, чтоб они прямо ща вылетели? Чтоб не мучились.

      2
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      Рейтинг: +581

      Робинзон 2 декабря 2018, 01:42


      вот тебе и Шкулетич

      молодец парняга, а я его за дерево держал

      а он в лидерах
      .

      1
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      Рейтинг: +14468

      Skull_Boy 2 декабря 2018, 00:34

      В Локо провалился в болоте голы штампует

      1
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      Рейтинг: +9050

      vladik12 > Skull_Boy 2 декабря 2018, 01:59

      Болото? Этот чемп в разы сильнее нашего. Это в нашем болоте ему было не по масти играть.

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      Рейтинг: +1024

      Нас Много > vladik12 2 декабря 2018, 10:13

      А чем сильнее? Чем наш...

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      Рейтинг: +25055

      bset 2 декабря 2018, 00:27

      И текст статьи, конечно, провокационный. "Головин результативными действиями не отметился". Ну логично, если гол только один забили и он не автор и не ассистент. Вот только по ходу матча многие атаки разгонял и в перекладину попал. Одним словом, почти освоился. Во второй половине сезона возьмут свое.

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      Рейтинг: +25055

      bset 2 декабря 2018, 00:20

      Хоть на втором месте команда, но победили за последние 10 минут. Обидно.

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      Рейтинг: +3824

      anatolich72 2 декабря 2018, 00:04

      монако не прёт.

      1
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