Лига 1. «Монако» выиграл у «Кана», Головин отыграл весь матч

«Монако» в гостях обыграл «Кан» в матче 14-го тура Лиги 1 со счетом 1:0. Полузащитник Александр Головин появился в стартовом составе гостей и провел на поле весь матч. На 77-й минуте он получил желтую карточку.

«Монако» с 10-ю очками занимает предпоследнюю, 19-ю, строчку в таблице, «Кан» с 12-ю очками идет 17-м.

Результаты других матчей:

Чемпионат Франции. Лига 1. 14-й тур

Кан – Монако – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Фалькао, 55.

Дижон – Бордо – 0:0

Нант – Анжер – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Бахокен, 5; 1:1 – , 89.

Реймс – Генгам – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Кавалерин, 2; 2:0 – Диа, 68; 2:1 – Турам (с пенальти), 81.

Страсбур – Ним – 0:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Либохи, 71.

Удаление: Митрович, 79 – нет.

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Турнирная таблица Лиги 1