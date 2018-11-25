Лига 1. «Монако» выиграл у «Кана», Головин отыграл весь матч

Может это послужит толчком и началом выхода из кризиса команды.
«Монако» в гостях обыграл «Кан» в матче 14-го тура Лиги 1 со счетом 1:0. Полузащитник Александр Головин появился в стартовом составе гостей и провел на поле весь матч. На 77-й минуте он получил желтую карточку.
«Монако» с 10-ю очками занимает предпоследнюю, 19-ю, строчку в таблице, «Кан» с 12-ю очками идет 17-м.
Результаты других матчей:
Чемпионат Франции. Лига 1. 14-й тур
Гол: 0:1 – Фалькао, 55.
Голы: 0:1 – Бахокен, 5; 1:1 – , 89.
Голы: 1:0 – Кавалерин, 2; 2:0 – Диа, 68; 2:1 – Турам (с пенальти), 81.
Голы: 0:1 – Либохи, 71.
Удаление: Митрович, 79 – нет.