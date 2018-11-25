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    Лига 1. «Монако» выиграл у «Кана», Головин отыграл весь матч

    «Монако» в гостях обыграл «Кан» в матче 14-го тура Лиги 1 со счетом 1:0. Полузащитник Александр Головин появился в стартовом составе гостей и провел на поле весь матч. На 77-й минуте он получил желтую карточку.

    «Монако» с 10-ю очками занимает предпоследнюю, 19-ю, строчку в таблице, «Кан» с 12-ю очками идет 17-м.

    Результаты других матчей:

    Чемпионат Франции. Лига 1. 14-й тур

    Кан – Монако – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Фалькао, 55.

    Дижон – Бордо – 0:0

    Нант – Анжер – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Бахокен, 5; 1:1 – , 89.

    Реймс – Генгам – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Кавалерин, 2; 2:0 – Диа, 68; 2:1 – Турам (с пенальти), 81.

    Страсбур – Ним – 0:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Либохи, 71.

    Удаление: Митрович, 79 – нет.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.11.2018 00:01
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 25 ноября 2018, 11:11

      Может это послужит толчком и началом выхода из кризиса команды.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 25 ноября 2018, 10:24

      Надо продолжать победную серию.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER 25 ноября 2018, 00:51

      Начало положено , выбирайтесь со дна !

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +209

      Горький565 25 ноября 2018, 00:21

      Ну теперь попрёт....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7558

      серега кашин 25 ноября 2018, 00:12

      свершилось

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1340

      ruded 25 ноября 2018, 00:11

      Головина реально игнорят, даже когда у него позиция лучше, отдают Фалькао или на край.. Саня бегает мячики собирает.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +185

      Edward52 25 ноября 2018, 00:10

      С большим трудом, но Монако выиграл. Головин отыграл на уровне несмотря на карточку.

      1
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      Рейтинг: +13754

      Dominator777 25 ноября 2018, 00:04

      С трудом Монако одержало победу, Головин сыграл на уровне, выделялся активностью и "разгонял" атаки своего клуба.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +8511

      kaa-71 25 ноября 2018, 00:04

      Будем надеется, что Монако вернется на прошлогодний уровень

      1
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