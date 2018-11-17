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    Райола полетел на переговоры по трансферам Ибрагимовича и, возможно, Погба

    Агент Мино Райола, представляющий интересы нападающего Златана Ибрагимовича вылетел в Италию на переговоры с «Миланом».

    По информации Football Italia, главная задача голландца в Италии – обсудить с «россонери» возможность трансфера Ибрагимовича. 37-летний швед готов покинуть «Лос-Анджелес Гэлакси», где за восемь месяцев забил 23 гола в 34-х матчах.

    Считается, что «Милан» готов предложить Ибрагимовичу контракт на полгода, но футболист рассчитывает на трехлетнее соглашение.

    Источник назвал возможной встречу Райолы с «Ювентусом» для переговоров по возвращению полузащитника Поля Погба из «Манчестер Юнайтед». Согласно ряду СМИ, у 25-летнего чемпиона мира конфликт с главным тренером команды Жозе Моуринью.

    Райола также представляет 18-летнего форварда «бьянконери» Мойса Кина, который в январе может покинуть клуб на правах аренды. Главные кандидаты на итальянца – «Парма», «Фрозиноне», «Удинезе», «Эмполи» и «Галатасарай».

    Источник: Football Italia

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    17.11.2018 16:33
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