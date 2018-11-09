Мостовой: «Непонятно, будет ли «Спартак» биться за Рианчо в матче с «Уфой»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой рассказал о том, как повлияет победа красно-белых в Лиге Европе над «Рейнджерс» на команду перед матчем 14-го тура РПЛ с «Уфой».

«Для красно-белых матч в Уфе – двойное или даже тройное испытание. Во-первых, смена тренера мобилизует хозяев поля. Для любой команды всегда не очень хорошо играть против соперника, только что проведшего такие перестановки. Во-вторых, красно-белые провели тяжелый матч в Лиге Европы, состоявшийся всего за три дня до выезда в «Уфу».

В-третьих, общая атмосфера в клубе и команде, преобладающая после отставки Карреры, сейчас не самая благоприятная. Непонятно, будут ли игроки «Спартака» биться за Рианчо, если уже ясно, что он не останется главным тренером и во время перерыва на матчи сборных футболистов будет готовить новый специалист», – сказал Мостовой.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» – «Рейнджерс» завершился со счетом 4:3. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Российский клуб после четырех игр идет на второй строчке турнирной таблицы группы G с пятью очками. «Рейнджерс» идет следом с таким же количеством очков.

«Спартак» устроил красивое шоу! Но проблемы остаются