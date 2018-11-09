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    Мостовой: «Непонятно, будет ли «Спартак» биться за Рианчо в матче с «Уфой»

    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой рассказал о том, как повлияет победа красно-белых в Лиге Европе над «Рейнджерс» на команду перед матчем 14-го тура РПЛ с «Уфой».

    «Для красно-белых матч в Уфе – двойное или даже тройное испытание. Во-первых, смена тренера мобилизует хозяев поля. Для любой команды всегда не очень хорошо играть против соперника, только что проведшего такие перестановки. Во-вторых, красно-белые провели тяжелый матч в Лиге Европы, состоявшийся всего за три дня до выезда в «Уфу».

    В-третьих, общая атмосфера в клубе и команде, преобладающая после отставки Карреры, сейчас не самая благоприятная. Непонятно, будут ли игроки «Спартака» биться за Рианчо, если уже ясно, что он не останется главным тренером и во время перерыва на матчи сборных футболистов будет готовить новый специалист», – сказал Мостовой.

    Матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» – «Рейнджерс» завершился со счетом 4:3. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Российский клуб после четырех игр идет на второй строчке турнирной таблицы группы G с пятью очками. «Рейнджерс» идет следом с таким же количеством очков.

    «Спартак» устроил красивое шоу! Но проблемы остаются

    Источник: «Известия»

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    09.11.2018 06:52
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +5270

      Каратель 9 ноября 2018, 14:36

      Мост,ты притупел что ли,общаясь с эхпэртамы мяч ТВ? Футболисты играют в первую очередь для болельщиков!!!!

      1
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 9 ноября 2018, 13:31

      Вот уж никак не за Рианчо. Надо биться за результат.

      4
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      Рейтинг: +5679

      Дядя Серёжа 9 ноября 2018, 12:13

      Надо биться за Спартак!!!
      Как то так...

      2
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      Рейтинг: +6346

      Добрый Бобер 9 ноября 2018, 10:29

      Мне одному кажется, что Мостовой рассказал очевидные вещи?

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 9 ноября 2018, 09:42

      мостовой не мылься даже и не мечтай в Спартак ты там абсолютно нах не дался без опыта тренерской работы

      2
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      Рейтинг: +799

      амани 9 ноября 2018, 07:46

      Саша, ну вряд-ли тебя поставят главным, хотя , было бы интересно ! А биться любая команда должна за болельщика !

      1
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 9 ноября 2018, 07:35

      Биться нужно за Спартак,царю ли это не знать

      1
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 9 ноября 2018, 07:16

      лох этот сранчо, состав рандомно походу ставит

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 9 ноября 2018, 07:10

      Это тайна покрытая мраком.
      Если Федун полный отморозок, то может Рианчо оставить до Нового Года.
      Вот тогда туши свет.

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