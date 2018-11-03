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    Бундеслига. «Бавария» упустила победу над «Фрайбургом», «Боруссия» Д выиграла и другие результаты

    Завершились некоторые матчи десятого тура Бундеслиги. «Бавария» лишь на 80 минуте смогла взломать оборону «Фрайбурга». Единственный гол у мюнхенцев забил Серж Гнабри. Этого мяча для победы не хватило.

    Лидер чемпионата «Боруссия» из Дортмунда гостила в Вольфсбурге и победила засчет одного гола. Его записал в свой актив Марко Ройс.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 10-й тур

    Аугсбург – Нюрнберг – 2:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Финнбогассон, 11; 1:1 – Фукс, 54; 2:1 – Шмид, 59; 2:2 – Мюль, 88.

    Бавария – Фрайбург – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Гнабри, 80; 1:1 – Холер, 89.

    Байер – Хоффенхайм – 1:4 (1:2)

    Голы: 0:1 – Нелсон, 19; 1:1 – Беллараби, 30; 1:2 – Жоэлинтон, 34; 1:3 – Грифо, 49 (с пенальти); 1:4 – Жоэлинтон, 73.

    Вольфсбург – Боруссия Д – 0:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Ройс, 27.

    Шальке – Ганновер – 3:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Бенталеб, 57 (с пенальти); 1:1 – Вейдант, 70; 2:1 – Эмболо, 71; 3:1 – Ют, 85.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.11.2018 19:24
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 3 ноября 2018, 22:57

      Бавария потеряла уверенность.

      2
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      Рейтинг: +25

      Spanich99 3 ноября 2018, 20:08

      кра баварія нічія

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2780

      BlackMurder 3 ноября 2018, 19:52

      Собственно, Ковача надо спихивать, он не в состоянии тренировать Баварию, ему надо попроще клуб, он не знает, как играть этими игроками

      0
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      Рейтинг: +140

      VReDNiY 3 ноября 2018, 19:37

      Интересно. Кто же за Нойера будит в рамке? Не уж то Ульрайх. Боатенга давно надо гнать из команды уже. Вместе с тренером. На игру Баварии смотреть сейчас невозможно.

      2
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      Рейтинг: +14427

      Skull_Boy 3 ноября 2018, 19:35

      Все спекся Нойэр, как и Де Хеа в МЮ, каждые 3 удара в створ это гол и лавка ждет

      1
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      Рейтинг: +1466

      Marley Bob 3 ноября 2018, 19:29

      предыдущие игры между Вольфсбургом и Боруссией отличались впечатляющей результативностью,но не в этот раз.в ворота Дортмунда арбитр был вправе дважды поставить пенальти,но не сделал этого.моментов в игре было создано мало, "шмели" одержали нелегкую победу и продолжают лидировать в чемпионате.

      2
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      Рейтинг: +9023

      vladik12 > Marley Bob 3 ноября 2018, 19:37

      Спасибо за исчерпывающую характеристику матча.

      1
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      Рейтинг: +1466

      Marley Bob > vladik12 3 ноября 2018, 19:58

      пожалуйста.

      1
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