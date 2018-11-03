Бундеслига. «Бавария» упустила победу над «Фрайбургом», «Боруссия» Д выиграла и другие результаты

Завершились некоторые матчи десятого тура Бундеслиги. «Бавария» лишь на 80 минуте смогла взломать оборону «Фрайбурга». Единственный гол у мюнхенцев забил Серж Гнабри. Этого мяча для победы не хватило.

Лидер чемпионата «Боруссия» из Дортмунда гостила в Вольфсбурге и победила засчет одного гола. Его записал в свой актив Марко Ройс.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 10-й тур

Аугсбург – Нюрнберг – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Финнбогассон, 11; 1:1 – Фукс, 54; 2:1 – Шмид, 59; 2:2 – Мюль, 88.

Бавария – Фрайбург – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Гнабри, 80; 1:1 – Холер, 89.

Байер – Хоффенхайм – 1:4 (1:2)

Голы: 0:1 – Нелсон, 19; 1:1 – Беллараби, 30; 1:2 – Жоэлинтон, 34; 1:3 – Грифо, 49 (с пенальти); 1:4 – Жоэлинтон, 73.

Вольфсбург – Боруссия Д – 0:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Ройс, 27.

Шальке – Ганновер – 3:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Бенталеб, 57 (с пенальти); 1:1 – Вейдант, 70; 2:1 – Эмболо, 71; 3:1 – Ют, 85.

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