Наиль Измайлов: «Ничьей, конечно, недовольны. «Спартак» приехал в Глазго за победой»

Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов остался недоволен ничейным результатом матча третьего тура группового этапа Лиги Европы с «Рейнджерс».

«Ничьей, конечно, недовольны, команда приехала в Глазго за победой. Игра получилась сумбурной, как с одной, так и с другой стороны.

В середине второго тайма провели хороший отрезок, было несколько шансов, которыми, к сожалению, не смогли воспользоваться.

Однако отмечу, что нашей молодежи – Максименко, Рассказову, Игнатову, Ломовицкому – удалось о себе заявить на европейской арене, они произвели впечатление на шотландских болельщиков, их тут запомнят», – написал Измайлов в телеграме.

Матч третьего тура группового этапа Лиги Европы «Рейнджерс» – «Спартак» завершился со счетом 0:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Шотландский клуб возглавляет турнирную таблицу группы G с 5 очками. Россияне идут последними, набрав два очка.

«Спартак» сыграл без Карреры. Стало только хуже