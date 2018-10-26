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    Наиль Измайлов: «Ничьей, конечно, недовольны. «Спартак» приехал в Глазго за победой»

    Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов остался недоволен ничейным результатом матча третьего тура группового этапа Лиги Европы с «Рейнджерс».

    «Ничьей, конечно, недовольны, команда приехала в Глазго за победой. Игра получилась сумбурной, как с одной, так и с другой стороны.

    В середине второго тайма провели хороший отрезок, было несколько шансов, которыми, к сожалению, не смогли воспользоваться.

    Однако отмечу, что нашей молодежи – Максименко, Рассказову, Игнатову, Ломовицкому – удалось о себе заявить на европейской арене, они произвели впечатление на шотландских болельщиков, их тут запомнят», – написал Измайлов в телеграме.

    Матч третьего тура группового этапа Лиги Европы «Рейнджерс» – «Спартак» завершился со счетом 0:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Шотландский клуб возглавляет турнирную таблицу группы G с 5 очками. Россияне идут последними, набрав два очка.

    «Спартак» сыграл без Карреры. Стало только хуже

    Источник: Телеграм Наиля Измайлова

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    26.10.2018 06:09
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 26 октября 2018, 17:41

      Ничья - закономерный итог.

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      Рейтинг: +6913

      батог 26 октября 2018, 14:21

      Измайлов-эколог! Вот и занимался бы свалками. Вон их сколько вокруг Москвы. А сразу после смены тренера победить Глазго Рейнджерс - это бред. Г-н Федун Наиля к команде на пушечный выстрел не подпускать!!!!

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      Рейтинг: +857

      sined1951 26 октября 2018, 13:08

      Не понравилось, что Спартак во 2-м тайме физически просел. Видно, что отбивались из последних сил, Зе Луиш за 20 минут до конца вообще сдох, перестал и в верху бороться и грамотно открываться под передачи. Правда и держали его плотно.

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      Рейтинг: +28757

      JTherry 26 октября 2018, 12:51

      во всем виноват Измайлов - Карреру уволили из-за его козней, Рошу за 12 лимонов купили вместо Луана из-за его непрофессионализма, Глушаков распоясался с его подачи, и он еще ничьей не доволен, из трусов бы выпрыгивал при такой игре... не пойму, почему этого вредителя терпит Федун? а молодежь, конечно, хорошо себя вчера проявила, особенно Игнатов понравился

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 26 октября 2018, 12:07

      Да ладно, отскочили еле. Мяч несколько раз по линии ворот катался.

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      Рейтинг: +490

      Alejandrrro 26 октября 2018, 11:49

      А что думал - уволил Карреру, и сразу победы придут? Увольняя тренера, надо задаваться вопросом "зачем", а не "почему".

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      Рейтинг: +17

      Nihatik 26 октября 2018, 10:35

      Гори в аду, измайлов

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      Рейтинг: +1251

      CskaMoscovv 26 октября 2018, 09:20

      По такой игре, не проиграли, и то хорошо. Игра была равная, но соперник был ближе к победе.

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      Рейтинг: +23534

      Мары 26 октября 2018, 08:49

      Игра была действительно ничейная, но к победе ближе был всё таки Рейнджерс.Надеюсь дома Спартаку удастся их удивить.

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      Рейтинг: +14326

      Skull_Boy 26 октября 2018, 06:37

      Скажи спасибо что не проиграли, хотя по игре должны были

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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL > БуРЖуЙ 26 октября 2018, 07:55

      Согласен, на победу никто не наиграл..

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